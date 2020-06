Ocean Bank đấu giá khối nợ xấu nghìn tỷ liên quan đại gia Cao Minh Sơn

Bức ảnh chân dung hiếm hoi của đại gia Cao Minh Sơn (Ảnh: Internet)



Chiều ngày 22/6/2020, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) sẽ tổ chức bán đấu giá khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo của CTCP Dệt may Đông Á với giá khởi điểm là 998,8 tỷ đồng. Hợp đồng tín dụng được các bên ký kết từ năm 2012.

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ gồm: 3.600.000 cổ phần CTCP Đầu tư Phúc Thịnh do Dệt may Đông Á nắm giữ; Quyền đầu tư toàn bộ dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng và tài sản hình thành trên đất tại địa điểm số 185 -189 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM; Quyền sử dụng đất thuê 50.000m2 và tài sản gắn liền trên đất tại Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với thời hạn thuê đến 12/9/2053, mục đích thuê là xây dựng nhà máy sản suất theo giấy phép (dệt may); và Quyền sử dụng đất nông nghiệp (tổng diện tích 78.430m2) tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi bao gồm 7 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đứng tên 7 hộ nông dân và các biên bản giao nhận tiền, biên bản kiểm kê thiệt hại, biên bản hiệp thương đền bù.

Trước đó, Ocean Bank đã thông báo sẽ tổ chức cuộc đấu giá khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Phát triển Việt Hiền (Việt Hiền) vào ngày 12/6/2020. Giá khởi điểm được đưa ra là 191,1 tỷ đồng.

Địa chỉ 185-189 Âu Cơ hiện vẫn là trụ sở Dệt may Đông Á. Ảnh: HUY NGỌC

Cụ thể, Ocean Bank rao bán toàn bộ 4.521.175 cổ phần Dệt may Đông Á thuộc sở hữu của Việt Hiền; 415.000 cổ phần của Dệt may Đông Á thuộc sở hữu của ông Cao Minh Sơn; và cuối cùng là toàn bộ 217.700 cổ phần Dệt may Đông Á của ông Trần Văn Vinh.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 Ocean Bank đấu giá khoản nợ xấu của Việt Hiền. Kết quả lần đấu giá vừa qua chưa được công bố. Được biết, ngày 7/5/2019, Ocean Bank cũng từng đấu giá khoản nợ trên với mức khởi điểm cao hơn khá nhiều: 239 tỷ đồng; tài sản đảm bảo khi đó là 5.114.635 cổ phần của Dệt May Đông Á.

Ocean Bank cho biết nguyên nhân xử lý bán đấu giá khoản nợ này là do: "Công ty Việt Hiền đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng và Ocean Bank đã nhiều lần gửi thông báo nợ, đôn đốc trả nợ, làm việc và tạo điều kiện cho khách hàng thu xếp nguồn để trả nợ, tuy nhiên Công ty Việt Hiền vẫn không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ".

Một dữ liệu khác cho thấy, Ocean Bank vào ngày 5/6/2020 đã thông báo đấu giá khoản nợ xấu có tài sản đảm bảo của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tùng Lâm (Tùng Lâm).

Bản thông tin cho biết có 3 tài sản đảm bảo là: Quyền phát triển, khai thác dự án và Tài sản hình thành tương lai tại dự án 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội; 48.000 cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Lạc Hồng thuộc sở hữu CTCP Sản xuất Nhật Minh và ông Cao Minh Sơn, chiếm 80% cổ phần doanh nghiệp; Quyền sử dụng đất thửa đất số 552, tờ bản đồ số 5, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Quyền tài sản phát sinh từ việc góp vốn đầu tư dự án Khu đô thị Sông Châu tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được cấp cho CTCP Sông Châu; Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Việt Hiền Và CTCP Sông Châu trong việc thực hiện Dự án khu đô thị Sông Châu.

Được biết, những May Đông Á, Việt Hiền được đông đảo dư luận biết đến là các pháp nhân kín tiếng trong hệ sinh thái Sông Châu Corp của đại gia Cao Minh Sơn, mà Nhadautu.vn đã đề cập cách đây không lâu.

Dự án 160 Tôn Đức Thắng của đại gia Cao Minh Sơn hiện vẫn là trụ sở của CTCP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco) - doanh nghiệp thuộc sở hữu của một đại gia khác - ông Ngô Nhật Phương. Ảnh: XT



