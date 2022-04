Nữ sát thủ chủ hiệu quần áo ở Bắc Giang: "Em không thích nó vì sống hay thái độ"!

Như ANTĐ thông tin, sau gần 12h đồng hồ truy tìm, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng gây ra vụ án giết người, xảy ra đêm 11-4 tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Kẻ thủ ác là Phạm Thị Hà (SN 1984), ở liền kề nhà nạn nhân.

"Sát thủ" Phạm Thị Hà

Kết quả điều tra xác định: khoảng 22h ngày 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên ra vụ án mạng; nạn nhân là chị D.T.T.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam), đã bị đối tượng Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khu nhà hoang nơi đối tượng lẩn trốn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ ổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Đến trưa ngày 12-4, lực lượng Công an đã bắt giữ nghi can đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Hà khai nhận do mẫu thuẫn cá nhân, biết chị M. mở cửa hàng quần áo nên đến xem và mua hàng nhưng chị M. không bán và thể hiện “thái độ” nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người.

Trước đó khoảng 1 tuần, Hà mua 4 gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn 1 con dao. Tối 11-4, khi gặp chị M. tại ngõ gần nhà, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nữ chủ cửa hàng quần áo trọng thương dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hà bỏ khai nhận định dùng thuốc chuột tự tử nhưng bất thành!

Được biết, Phạm Thị Hà và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định.

