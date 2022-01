Nóng: Việt Á nhập 3 triệu test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc, giá 21.500 đồng/bộ

Tối 20/1, Tổng cục Hải quan cho biết, từ tháng 9 - 12/2021, mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, chủng loại Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold), mới 100% được Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) nhập khẩu từ Trung Quốc là 3 triệu test. Giá khai báo là 0,955 USD/test (khoảng 21,56 nghìn đồng/test), với tổng trị giá là 64,68 tỷ đồng.

Ngoài bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, trong 5 năm (từ 2017 - 2021), Công ty Việt Á còn nhập khẩu nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm.

Phan Quốc Việt bị khởi tố liên quan vụ kit test COVID-19.

Công ty Việt Á có tổng kim ngạch nhập khẩu của trong 5 năm (2017-2021) là 286 tỷ đồng. Trong đó, que test nhanh thành phẩm, hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm là 162 tỷ VNĐ (gồm 64,68 tỷ đồng que thử thành phẩm, 74 tỷ đồng hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm và 23 tỷ đồng dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm) và 123 tỷ đồng máy móc, thiết bị các loại phục vụ việc xét nghiệm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do Phan Quốc Việt làm Giám đốc điều hành. Công ty có 5 chi nhánh và đứng tên Giám đốc trên 11 công ty, chỉ có Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ y tế, nhập khẩu chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCR, phụ kiện dùng trong phòng thí nghiệm...

Hiện, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra 7 công ty liên quan đến Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á bao gồm: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật – Technimex, Công ty Cổ phần Vật tư khoa học Biomedic, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và sinh học ứng dụng Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị khoa học Lan Oanh, Công ty TNHH Thương mại Việt Hoàng Long, Công ty TNHH Thiết bị khoa học sinh hóa Vina, Công ty Cổ phần công nghệ TBR.

Như VTC News đưa tin, cuối tháng 12/2021, mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, ngoài hành vi đã khởi tố, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á về tội "Đưa hối lộ"; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hồng Thẩm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; ông Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cưng, Kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính Sở Y tế Binh Dương; Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thuỷ, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT; Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á.

Các bị can trên bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

