Nhóm thanh niên tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke

Ngày 28/12, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Cao Văn Thương (SN 1983) và Thân Văn Hệ (SN 1980) cùng ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 255 BLHS.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn PLO)



Trước đó, khoảng 0h10 ngày 13/12, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Đội CSQLHC về TTXH- Công an huyện Thủy Nguyên và lực lượng Công an xã Phù Ninh kiểm tra quán karaoke “Quán Gió”, ở thôn 1, xã Phù Ninh, phát hiện, bắt quả tang Cao Văn Thương và Thân Văn Hệ cùng 2 nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

...

Tang vật thu giữ gồm: 2 túi nilon bên trong bám dính chất ketamin, 2 viên ma túy MDMA (trọng lượng 0,58 gam) cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy. Tiến hành test nước tiểu kết quả 16/22 người có kết quả dương tính với chất ma túy MDMA và Ketamine.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Thương, Hệ để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus