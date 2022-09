Nhiều uẩn khúc liên quan vụ chủ cơ sở điều trị dùng than củi đốt thi thể bé trai

Đã nộp tro cốt và mẫu tóc

Liên quan đến vụ chủ cơ sở điều trị tự kỉ dùng than củi đốt thi thể bé trai sau khi tử vong, ngày 12/9, PV Báo CAND đã gặp anh N.H.N (SN 1977) là bố của nạn nhân N.L.M.Q (SN 2019) sau khi anh vừa đưa tro cốt và mẫu tóc của vợ mình vào nộp cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Anh N cho biết, việc làm của anh được thực hiện theo đề nghị của Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra. Anh N đã nộp tro cốt của con trai anh và mẫu tóc của vợ mình cho Công an tỉnh Lâm Đồng vào ngày 9/9.

Anh N.H.N, bố của nạn nhân cho biết, vừa nộp mẫu tro cốt của con trai và mẫu tóc của vợ cho Công an.



Trò chuyện với chúng tôi, anh N vẫn chưa hết bàng hoàng, tỏ ra mệt mỏi kể từ ngày nhận hũ tro cốt của con trai anh từ tay ông L.M.Q. (SN 1977, trú tại đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP Huế; tạm trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - người được anh giao điều trị bệnh chậm phát triển, tự kỉ cho con anh đã tự ý đem đi thiêu, rồi đưa tro cốt về cho anh.

Tại buổi gặp này, anh N cung cấp thêm nhiều tình tiết uẩn khúc xung quanh cái chết của con trai anh.

Anh N cho biết, anh biết ông L.M.Q. khoảng 5 năm trước qua một người em thường hay mua bán cây cảnh khi vợ chồng anh chưa sinh cháu Q.

Trong thời gian này, ông L.M.Q. thường hay kể với anh N đã điều trị cho nhiều trẻ tự kỉ, chậm phát triển. Đến khi anh N có con trai và khi cháu lên 3 tuổi thì vợ chồng anh thấy cháu có dấu hiệu chậm nói, chậm đi nên gọi điện cho ông L.M.Q. để kể. Lúc này, ông L.M.Q. hẹn anh N đưa cháu vào Đà Lạt để ông khám cho cháu.

Ông L.M.Q. có mặt tại đám tang của nạn nhân được tổ chức ở nghĩa trang.



“Vào ngày 5/1/2022, vợ chồng tôi đưa con trai cùng đứa con gái (SN 2015) vào Đà Lạt gặp ông L.M.Q. và 1 người phụ nữ đi cùng ông L.M.Q. tại khách sạn Diamond. Tại đây, ông L.M.Q. chẩn đoán là con trai tôi bị bệnh chậm phát triển trí tuệ. Sau đó, ông yêu cầu vợ chồng tôi ngày mai về Bảo Lộc (nơi ông L.M.Q. có cơ sở điều trị để kiểm tra kỹ hơn)”, anh N kể.

Theo anh N, do ông L.M.Q. bị bại 2 chân nên lúc nào cũng có 1 người phụ nữ đi cùng để chở và giúp sức cho ông trong việc đi lại.

Nhiều uẩn khúc…

Ngày hôm sau, gia đình anh N đưa con trai về Bảo Lộc, nghỉ lại tại khách sạn Sandal Bảo Lộc.

“Theo quy tắc riêng của ông Q. là gia đình tôi không được phép biết nơi ông điều trị nên ông dẫn gia đình tôi đi ăn cơm niêu, rồi uống cà phê. Tại đây, ông Q. tiếp xúc và khẳng định con trai tôi bị chậm phát triển trí tuệ cần phải điều trị trước 3 tuổi mới sớm lành được. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng. Theo đề nghị của ông Q., muốn được điều trị cho cháu thì phải đặt cọc trước số tiền 600 triệu đồng”, anh N nhớ lại.

Căn nhà trọ nơi ông L.M.Q. thuê để ở và điều trị bệnh cho bé trai đã tử vong.



Theo anh N, ông L.M.Q. cho rằng, với chi phí này thì con trai tôi được một ê kíp điều trị gồm: 1 tài xế riêng, 1 xe ôtô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ...

Ông L.M.Q. còn giới thiệu với vợ chồng anh N là cơ sở điều trị cho cháu có đầy đủ tiện nghi, các thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn cây xanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cháu.

“Ông L.M.Q. đảm bảo với gia đình tôi là cháu sẽ lành bệnh. Vợ chồng tôi hẹn ông L.M.Q. sẽ trả lời lại khi về đến Huế vì số tiền quá lớn so với tài sản hiện có của gia đình tôi”, anh N kể lại.

... Cơ sở điều trị trẻ tự kỉ mà ông L.M.Q. "nổ" đầy đủ tiện nghi là căn nhà trọ đơn sơ.



Theo anh N, vì quá thương con và tin ê kíp sẽ chữa lành bệnh cho cháu nên vợ chồng anh đã vay mượn để gửi trước cho ông L.M.Q. số tiền 600 triệu đồng để đặt cọc. Số tiền này được hai bên thống nhất, sau này khi cháu được chữa trị sẽ trừ vào 3 tháng đầu tiên. Sau khi nhận được tiền, ông L.M.Q. hẹn ngày 3/3/2022, vợ chồng anh N đưa cháu vào để ông và ê kíp chăm sóc cho cháu.

Sáng hôm đó, ông L.M.Q. điện thoại yêu cầu gia đình anh N test COVID-19 và gửi kết quả cho ông xem. Khi cả gia đình có kết quả âm tính thì một người phụ nữ chở ông L.M.Q. trên chiếc xe BKS 51H-935.47 đến đón cháu tại khách sạn ở Bảo Lộc. Sau đó, họ đi đâu, anh N không biết. Anh N chỉ được liên lạc qua điện thoại khi ông L.M.Q. gọi cho anh.

Bên trong căn nhà trọ nơi được ông L.M.Q. xác nhận là cháu Q. đã tử vong



Ngày 8/3, sau khi gia đình anh N về đến TP Hồ Chí Minh thì ông Q. gọi bằng zalo yêu cầu cả nhà anh N test COVID-19 rồi gửi kết quả cho ông xem.

Khi gửi kết quả cả nhà anh N đều âm tính thì ông L.M.Q. báo là con trai anh N bị nhiễm COVID-19 từ đêm 3/3/2022 (tức là ngày ông L.M.Q. nhận cháu) và ê kíp của ông có mấy người cũng mắc COVID-19.

Anh N nhớ lại: “Lúc đó, tôi hỏi cần quay lại đón cháu không thì ông L.M.Q. nói giờ cháu đỡ rồi, còn hơi ấm ấm, vẫn ăn uống được và ngoan nên cần theo dõi thôi. Ngày 9/3, ông L.M.Q. điện thoại báo với tôi, cháu đã hết sốt và cháu hợp tác rất tốt với phác đồ điều trị. Ông L.M.Q. khẳng định với tôi, chắc chắn cháu sẽ lành vì bệnh đúng như ông chẩn đoán nên gia đình tôi yên tâm trở về Huế để làm ăn”

Ngày 11/3, ông L.M.Q. điện thoại báo với anh N rằng, con trai anh đã test âm tính, cháu đã biết nghe lời nên anh N rất vui mừng. Ngày 20/3, ông L.M.Q. nhắn tin cho anh N rằng: Cháu Q. đã lên cân, mặc bỉm lên 2 size. Qua tháng là gia đình anh N chuyển áo quần mới vào cho cháu vì áo quần cũ sẽ bị chật. Các cô trong ê kip khen cháu giỏi vì đã biết tự đi đến chơi chung đồ chơi với 1 bệnh nhân mà ông L.M.Q. đang điều trị..

“Đến sáng 27/3, ông L.M.Q. điện thoại báo với tôi đã ra đến TP Huế và hẹn đến uống cà phê gần dòng Chúa Cứu Thế ở phường Phú Nhuận. Khi tôi đến, ông L.M.Q. nói con trai tôi đã mất rồi. Tôi hỏi thi thể cháu đâu thì ông L.M.Q. gọi bà Tuyết mang một hũ đựng tro cốt từ trên xe ô tô BKS 51H-935.47 xuống, rồi nói cháu mất rồi nên ông L.M.Q. đã tự ý dùng củi đốt xác cháu rồi đựng tro cốt vào đây”, anh N nói trong đau đớn.

Biệt thự điều trị thực tế là nhà trọ

Anh N cho biết, sau khi sự việc việc xảy ra, anh gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Huế để tố giác.

Theo thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm của Công an TP Huế, việc anh N tố giác cháu Q chết chữa rõ nguyên nhân xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ số 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng nên Công an TP Huế đã chuyển đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền.

Từ thông tin này, anh N tiếp tục vượt hàng trăm cây số vào Lâm Đồng, tìm đến địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh để nhằm làm rõ về sự thật cái chết của con trai mình.

Theo anh N, khác với những gì ông L.M.Q. giới thiệu là cơ sở điều trị có bể bơi, sân vườn, đầy đủ tiện nghi... thì thực ra đây là một nhà trọ cấp 4 do ông L.M.Q. thuê để sinh sống vào đầu năm 2022.

Theo mô tả của anh N, căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 chỗ bếp nấu ăn và 1 nhà vệ sinh. Trong nhà không có các tiện nghi và các thiết bị liên quan đến việc chữa trị. Anh N hỏi thăm một số người hàng xóm gần căn nhà trọ do ông L.M.Q. thuê thì họ cho biết, ông này đến thuê nhà hơn 6 tháng và họ không hề biết trong nhà trọ này có chữa bệnh cho trẻ tự kỉ.

“Trước đây, ông L.M.Q. nói với vợ chồng tôi có một nhóm 4 người để lo riêng cho con trai tôi. Vì vậy, chi phí điều trị là 200 triệu đồng/tháng. Cháu được sống trong trung tâm điều trị đầy đủ tiện nghi, có sân vườn để cháu vui chơi. Nhưng sau khi sự việc xảy ra thì chính ông L.M.Q. khai với cơ quan điều tra Công an TP Huế là chỉ có ông và 1 phụ nữ tên T trực tiếp chăm sóc cháu Q tại căn nhà trọ số 54/39 Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ngoài ra, con trai ông L.M.Q. và 1 cháu bé đang được ông điều trị cùng sống trong căn nhà trọ này”, chị L.K.L, mẹ của cháu Q bức xúc cho biết.

Hiện, gia đình anh N đang từng ngày mong chờ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết còn nhiều khuất tất của con trai họ để linh hồn cháu không bị oan ức và tro cốt mà ông L.M.Q. giao cho vợ chồng anh N có đúng là của con họ hay không.



Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn