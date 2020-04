Nhặt được thẻ nhớ lưu ảnh nhạy cảm, 'nữ quái' đem đi tống tiền

Trưa 29/4, Thượng tá Bùi Hồng Tình, Trưởng Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam - cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, trú xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Duyên được cho tại ngoại vì đang phải nuôi con nhỏ nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng thời gian tháng 4/2020, Duyên tình cờ nhặt được thẻ nhớ điện thoại của chị Th. (trú cùng xã với Duyên) đánh rơi.

Sau đó, Duyên phát hiện trong thẻ nhớ này chứa những hình ảnh nhạy cảm của chị Th. nên nảy sinh ý định đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Do biết chị Th. từ trước, Duyên lập một tài khoản facebook có tên “Nguyên Nguyễn” rồi nhắn tin yêu cầu nạn nhân phải đưa số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.

Duyên hẹn chị Th. tại một quán cà phê trên địa bàn xã Hiệp Thuận để thực hiện việc trao đổi.

Khi đang nhận tiền của chị Th., Duyên bị Công an huyện Hiệp Đức ập vào bắt quả tang.

Tác giả: Thanh Ba

Nguồn tin: Báo VTC News