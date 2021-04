Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 giờ ngày 17.4): Đội khách mà thua thì 'đi' hẳn!

Rời đội hạng Nhất Quảng Nam, HLV Thành Công quay lại với V-League.ẢNH: KHẢ HÒA



Tân HLV CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công được xem như HLV “truân chuyên” bậc nhất làng bóng đá nội. Được “luân chuyển” hết CLB này sang CLB khác, mà toàn trong bối cảnh phải đưa tay trục vớt “con tàu” sắp đắm. Lần này, con trai của cựu HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thành Vinh được mời về ngồi ghế nóng thay HLV Phạm Minh Đức.

Năm ngoái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm trụ hạng khi giai đoạn 1 V-League 2020 kết thúc. Mùa giải năm nay, tuy thể thức vẫn như như năm ngoái nhưng khắc nghiệt hơn ở chỗ, chỉ lấy 6 đội (thay vì 8 đội) nhóm trên tranh vô địch ở giai đoạn 2 còn 8 đội (thay vì 6) đứng cuối tranh 1,5 suất trụ hạng. Số lượng đội được trụ hạng sớm “co” lại, khiến cuộc đua ngày càng trở nên khốc liệt.

HLV Ngô Quang Trường của Sông Lam Nghệ An.ẢNH: MINH TÚ

Sau 9 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chìm nghỉm ở cuối đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm, trong đó chỉ thắng duy nhất 1 trận, hòa 3 và thua 5. Cay đắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở chỗ, có nhiều trận thắng đến nơi mà vẫn để đối phương hoặc gỡ hòa hoặc lội dòng nước ngược ngoạn mục vào thời điểm không ai có thể ngờ tới (giây bù giờ cuối cùng của trận đấu).

Ngoại binh đã không xuất sắc thì chớ lại còn tỏ ra có “khả năng vượt trội” về sút hỏng phạt đền. Đến mức ở vòng 9, HLV Phạm Minh Đức đã phát cáu: “Ở vòng 10, tôi không dùng ngoại binh nữa. Chỉ được cái cao to”.

Ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã từng bị HLV Phạm Minh Đức chê về chất lượng.ẢNH: MINH TÚ



Nhưng ông Đức không còn cơ hội để bày biện nhân sự cho trận đấu ở vòng 10 bởi ông đã phải nói lời chia tay. Dĩ nhiên, người mới về sẽ phải “liệu cơm gắp mắm”, dựa trên những “quân cờ” có trong tay để đưa ra đội hình phù hợp nhất.

Cầu thủ ngoại vẫn có thể được dùng nhưng dùng như thế nào, kết hợp với nội binh ra sao, là cần đến bàn tay nhào nặn của HLV Thành Công lúc này. Thành Công đang rất cần một thành công ngay trong trận đấu hôm nay.





Phạm Xuân Mạnh và Sông Lam Nghệ An sẽ phải nỗ lực trên sân nhà.ẢNH: MINH TÚ

Hiện tại Sông Lam Nghệ An với 10 điểm, đứng thứ 10. Con số 10 là con số hoàn hảo nhưng ở V-League lại là con số vẫn rất thiếu an toàn. Chật vật suốt từ đầu mùa đến giờ, đội bóng được sản sinh từ lò đào tạo nổi tiếng bậc nhất Việt Nam đang cố gắng bứt tốc, để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Giai đoạn 1 chỉ còn 4 vòng đấu, nếu thua ở trên sân nhà vào chiều nay, Sông Lam Nghệ An gần như “đảm bảo” cho mình một suất ở lại nhóm phải đua trụ hạng.

HLV Ngô Quang Trường và Sông Lam Nghệ An đã trụ hạng thành công ở mùa giải năm ngoái. Nhưng đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng này, họ đang phải đối mặt với một ông Thành Công nên chưa chắc Sông Lam Nghệ An đã thành công ở công cuộc trụ hạng sớm.

Cuộc chạm trán vào chiều nay, vì thế sẽ rất căng đây!

Đội hình dự kiến Sông Lam Nghệ An: Văn Hoàng, Văn Khánh, Igor, Đình Đồng, Xuân Mạnh, Đình Châu, Văn Đức, Sỹ Sâm, Phan Văn Đức, Peter, Bruno Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Trọng Sáng, Kelly, Xuân Hùng, Văn Vĩ, Tuấn Hải, Hoàng Anh, Nhật Minh, Akinade, Phi Sơn, Walsh

