Người nhà đưa thi thể bé gái bị đóng đinh vào đầu đi hỏa táng

Người gây ra sự việc là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Giết người hôm 20/1. Huyên khai từng nhiều lần hành hạ A. kể từ khi bé gái đến ở cùng. Khoảng tháng 10/2021, Huyên pha 2 gói thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt rồi cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một tháng sau, nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái. Lần đó, mẹ của A. phải đưa con đến Bệnh viện huyện Thạch Thất để gắp dị vật ra ngoài. Ngày 24/12/2021, Huyên say rượu, đánh gãy tay của bé gái. Đến sáng 17/1, Huyên tiếp tục hành hung con gái riêng của người tình tại nhà trọ ở huyện Thạch Thất. Khi tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, phía bệnh viện đã thông báo cho cơ quan công an. Xác định cánh tay phải của bé bị bó bột và bị viêm màng não, các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Theo kết quả chiếu chụp, bé gái có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.