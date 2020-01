Ngọc Trinh khoe hình ảnh cùng gia đình đón Tết trong biệt thự triệu đô

ngày mùng 1 Tết Canh Tý, Ngọc Trinh đã đón cả gia đình lên biệt thự mới tậu của mình để vui xuân. Trong khung ảnh, bố mẹ, anh chị và các cháu của "Nữ hoàng nội y" đều diện trang phục màu vàng rực rỡ, tươi cười hạnh phúc. Cô nàng cho biết, màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, sung túc cả năm. Đồng thời, cô cũng gửi lời chúc tới mọi người mọi nhà một năm bình an, an khang.

Giữa năm 2019, Ngọc Trinh tuyên bố chia tay bạn trai lớn hơn 20 tuổi. Tuy chuyện tình cảm không suôn sẻ nhưng cô không buồn bã hay thất chí. Trái lại, "Nữ hoàng nội y" ngày càng trẻ đẹp và nỗ lực cho công việc nhiều hơn. Cô trở thành CEO của một thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp và liên tục đắt show quảng cáo. Đại thắng nhất là người đẹp đã tậu được biệt thự triệu đô vô cùng xa hoa.

Tác giả: Kim Hảo

Nguồn tin: doisongplus.vn