Nghi vấn trẻ 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng tại lớp mầm non

Your browser does not support the video tag.

Tối ngày 28/6, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip khoảng 10 giây ghi lại sự việc một người phụ nữ đang thực hiện hành vi nhét giẻ vào miệng một bé trai. Trong đoạn clip này, nơi xảy ra sự việc được cho là tại lớp mầm non tư thục Sao Việt (có địa chỉ tại số 56 Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Theo nội dung hình ảnh từ clip, một người phụ nữ tại lớp mầm non đang có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng, mặc cho cháu bé kêu khóc khản tiếng. Không chỉ vậy, cô gái này còn dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa. Bên cạnh bé trai này còn có một bé trai khác đang nằm cạnh.

Một tài khoản facebook có tên Ngân Kim (được cho là mẹ của bé trai) chia sẻ: "Con em tên là N.N., mới được 11 tháng tuổi đi học tại nhóm lớp mẫu giáo Sao Việt địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình. Con em đi học từ tháng 3 đến nay, thì hôm qua gia đình em xem được clip cô giáo L.T.L. bạo hành cháu như thế này.

Trong thời gian cháu đi học về nhà cháu có có biểu hiện khóc, sợ người lạ và gầy gò, thì mẹ cháu nghĩ đấy là do nhớ mẹ khi mới đi học nhưng ko ngờ là vì đến lớp bị cô giáo bạo hành như vậy".

Bé trai nghi bị người phụ nữ nhét giẻ vào miệng ở lớp mầm non Sao Việt (ảnh cắt từ clip).



Trao đổi với PV, anh H.V.Q. (SN 1986, trú tổ 17 phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) bố của cháu bé trong clip xác nhận, người đăng tải clip lên facebook là vợ của mình, mẹ cháu.

Anh Q. cho hay, cách đây 3 tháng do điều kiện gia đình neo người, vợ chồng anh gửi cháu vào lớp mầm non Sao Việt, khi đó cháu hơn 8 tháng tuổi. Lúc đầu cháu khá thân thiện với cô giáo, cháu ngoan.

Thời gian sau, gia đình anh Q. thấy cháu có biểu hiện lạ, đêm ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy quanh giường khóc. Gia đình anh có hỏi các cô thì các cô nói ở lớp con vẫn ngoan, ăn tốt.

...

“Sở dĩ vợ chồng tôi có được clip này là do một cô giáo khác làm việc tại lớp mầm non Sao Việt hiện đã nghỉ việc quay lại bằng điện thoại, vì thương cháu bé nên đã báo để gia đình biết”, anh Q. bức xúc.

Khi được xem clip vợ chồng anh Q. đã thực sự sốc, ngay sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cho cháu nghỉ đến lớp, gửi cháu về quê cho ông bà trông.

Chủ nhóm lớp, cơ sở Sao Việt cũng đến nhà xin lỗi, mong gia đình bỏ qua, không làm lớn chuyện nhưng gia đình anh Q. không đồng ý. Vợ chồng anh Q. muốn làm cho sáng tỏ vụ việc vì nếu không sẽ còn xảy ra sự việc tương tự như trên.

Ngay sau khi bài viết và clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý, quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra xót xa, thương bé trai bị đối xử thô bạo, đồng thời bức xúc, gay gắt lên án hành vi của cô gái tại điểm trông giữ trẻ.

Nhóm lớp mầm non Sao Việt hiện tại đã đóng cửa.



Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND phường Tiền Phong cho biết: "Nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt đóng trên địa bàn phường do chị L.T.H.G. làm chủ. Trước đây khi phát hiện cơ sở tổ chức nuôi dạy trẻ khi chưa đủ các điều kiện, chưa được cấp phép chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Sau đó phía cơ sở đã hoàn thiện thủ tục và được phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thẩm định, do đó phường đã chấp thuận quyết định thành lập lớp mầm non tư thục cho nhóm lớp này từ ngày 3/7/2020".

Sau khi xảy ra sự việc trên, UBND phường Tiền Phong đã yêu cầu công an phường Tiền Phong xác minh, làm rõ nội dung đối với những người có liên quan. Sáng nay, lãnh đạo UBND phường đã yêu cầu chủ lớp và người phụ nữ liên quan trong clip đến Công an phường làm việc, khi đi phải mang theo đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động của cơ sở trông giữ trẻ.

Tại nhóm lớp mầm non Sao Việt, theo ghi nhận của PV, hiện tại cơ sở trông giữ trẻ này đã đóng cửa.

Tác giả: Đoàn Minh Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn