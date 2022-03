Nghệ An: Triệt phá tụ điểm đánh bạc kiêm mua bán ma túy có gắn camera cảnh giới

Ngày 6/3, báo Nghệ An dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án triệt phá tụ điểm đánh bạc kiêm mua bán ma túy, tạm giữ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Cụ thể, thời gian gần đây, thông qua công tác điều tra và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện điểm bán lẻ ma túy và tổ chức đánh bạc do hai vợ chồng Nguyễn Văn Lợi (SN 1987, thường được gọi là Lợi Tương) và Đậu Thị Trang (SN 1995), cùng trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh cầm đầu.

Được biết, Lợi từng có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và 3 tiền sự về tội đánh bạc, gây thương tích cho người khác. Trong khi đó, Trang cũng có 1 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi và Đậu Thị Trang. Ảnh: Công An Nhân Dân



Trong quá trình điều tra, công an xác minh đôi vợ chồng này hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, xây dựng nhà kiên cố, lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà để cảnh giới, phục vụ cho việc mua bán ma túy và đánh bạc trong nhà.

...

Các “con bạc” hay đối tượng đến mua ma túy đều là những đối tượng có nhân thân xấu, mang nhiều tiền án, tiền sự gây bức xúc cho quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Xác định tính chất phức tạp của ổ nhóm này, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ, khẩn trương đấu tranh, triệt xóa.

Theo Công An Nhân Dân, sau thời gian điều tra và theo dõi, khoảng 23h30 ngày 2/3, biết các “con bạc” đang say sưa sát phạt nhau trong nhà Lợi, ban chuyên án quyết định phá án.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã bí mật áp sát, tiếp cận, bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc gồm: Đậu Thị Trang, Trần Văn Cơ (SN 1974), Trần Ngọc Tân (SN 1991), Nguyễn Văn Huy (SN 1976) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1966) bằng hình thức đánh ba cây, đồng thời thu giữ hơn 63 triệu đồng, 5,19g ma túy, 10 bao potylen màu trắng dùng để bán lẻ ma túy.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra hiện đã tạm giữ 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy để phục vụ công tác điều tra, mở rộng.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn