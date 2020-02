Nghệ An: Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang kém chất lượng của ông chủ lò mổ

Pháp luật

Khoảng 10h sáng nay (25/2), Đội 2 – phòng Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An và Đội cơ động – Chi cục QLTT phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của Bùi Văn Đại, khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.