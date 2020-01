Nghệ An: Phát hiện bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 7 bệnh viện

Ngày 11/1, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sáng nay một nam bệnh nhân vừa tử vong tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, nhiều người ở bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhìn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên mái nhà, kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an xã Nghi Phú cùng Công an TP.Vinh sau đó đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là ông Nguyễn Như T. (SN 1962), trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông T. rơi từ tầng 7 xuống mái nhà (3 tầng) bên cạnh.

Được biết, nạn nhân có tiền sử bệnh tâm thần, đang điều trị tại khoa Nội Dị ứng – Hô hấp thì xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được Công an TP.Vinh điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin