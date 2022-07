Nam thợ xây rơi từ tầng 6 công trình xuống đất tử vong

Chiều 28/7, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an phường Láng Thượng cho biết, hiện Công an phường đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ nguyên nhân khiến một nam thợ xây rơi từ tầng 6 tòa nhà trên địa bàn xuống đất, tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.S. (SN 1976, ở Ninh Bình).

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 27/7, một nhóm công nhân đang thực hiện việc sửa chữa, cải tạo tòa nhà tại số 61E La Thành, Phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), thì bất ngờ anh S. bị rơi từ tầng 6 xuống đất. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Một số nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, anh S. trong lúc đang kéo tời thì anh này bị rơi từ tầng 6 xuống đất.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân Trí