Nam thanh niên đánh dã man cô gái và dọa chém người can ngăn ở TP HCM

Vụ việc xảy ra trước một quán nước tại đường Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức, TP HCM.

Chiều 13-12, Công an quận Thủ Đức cho biết đã nắm được vụ việc và đang truy tìm nam thanh niên để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khuya 12-12, nhiều người chứng kiến cảnh một cô gái trẻ mặc váy trắng, đầu đội mũ bảo hiểm đi trên vỉa hè. Ít phút sau một thanh niên đi xe máy ngược chiều chạy đến.

Hai người gặp nhau nói chuyện. Nam thanh niên kéo cô gái ra phía trước xe nhưng cô gái cố chống cự rồi té xuống đường. Nam thanh niên bước xuống xe dùng chân đá liên tiếp vào mặt rồi túm tóc cô gái. Cô gái ngã xuống đất tiếp tục bị thanh niên này đánh và xốc lên.

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Đối tượng cầm mã tấu đe dọa nhiều người (ảnh cắt từ clip)

Một số nhân viên quán ăn chứng kiến vụ việc liền đến can ngăn nhưng bị nam thanh niên đe doạ. Nam thanh niên tiếp tục kẹp cổ cô gái.

Được mọi người can ngăn, cô gái thoát ra được liền chạy đến núp sau lưng một nhân viên quán cơm nhưng vẫn bị thanh niên đến túm tóc. Thấy mọi người đến đông nam thanh niên thách thức rồi mới rời đi.

Tuy nhiên, ít phút sau nam thanh niên quay lại với cây mã tấu cầm trên tay chửi bới, tìm những người can ngăn để chém. Nam thanh niên chạy xe máy đến tông hư cửa cuốn một quán ăn vì cho rằng nhân viên quán này dám đứng ra can ngăn.

Thấy mọi người không ai nói gì, đối tượng mới lên xe bỏ đi. Toàn bộ hành động của đối tượng được camera ghi lại và có người tung lên mạng xã hội.

