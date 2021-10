Nam Định: Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng nhờ kêu gọi ủng hộ tiền để mai táng cho thai nhi

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, lợi dụng danh nghĩa từ thiện, kêu gọi quyên góp tiền để xây mộ cho những thai nhi xấu số, Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú tại xóm 8 xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 688 nhà hảo tâm.

Theo đó, Cao Thị Hoài vào những trang fanpage, Facebook của những người đang làm thiện nguyện cho trẻ sơ sinh thương vong, lựa chọn hình ảnh thương tâm về những thai nhi xấu số rồi sao chép về Facebook cá nhân "Trần Mai Thu Thảo" (sau đổi tên Facebook thành Mai Mai), đăng bài kêu gọi mọi người quyên góp tiền để mua đất, mua vật tư phục vụ việc mai táng cho những thai nhi xấu số.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố Hoài về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: CANĐ)



Thi thoảng, Facebook Mai Mai lại đưa những hình ảnh đang xây dựng mộ phần cho các bé để mọi người nhầm tưởng đó là sự thật.

Để tăng mức độ chân thật, lừa được niềm tin, lòng trắc ẩn của những nhà hảo tâm, Cao Thị Hoài nói dối bản thân đang làm việc tại phòng khám và điều trị "Tâm an đường"; đặt slogan của Facebook Mai Mai là "Bảo vệ mạng sống cho các con".

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Facebook Mai Mai đã có hàng nghìn lượt xem, like và bình luận.

Hoài được xác định đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ mua vật tư giúp mai táng cho trẻ sơ sinh xấu số rồi chiếm đoạt tiền của họ. (Ảnh: CANĐ)

Tài khoản ngân hàng của Cao Thị Hoài có 688 người từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước gửi tiền ủng hộ từ thiện; mức ủng hộ từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng mỗi người.

Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định, Cao Thị Hoài không làm các công việc từ thiện như trong nội dung những bài viết mà Hoài đăng tải.

Sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm, Cao Thị Hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân, gia đình nào cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Cao Thị Hoài đã chiếm đoạt tài sản của 688 nhà hảo tâm với tổng số tiền 260.989.929 đồng.

Ở diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Cao Thị Hoài về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, ai đã từng quyên góp tiền cho Cao Thị Hoài qua số tài khoản ngân hàng Agribank 3200205398430 hãy chủ động liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự (đ/c Phạm Thái Dương, số điện thoại 0912.722.387) để phục vụ việc củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus