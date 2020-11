Lời khai của hung thủ sát hại người phụ nữ trong khách sạn

Ngày 7/11, Vietnamnet đưa tin, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM lấy lời khai đối tượng Hồ Thanh Linh (SN 2004, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Linh quanh co chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Linh khai nhận đã sát hại bà P.T.L (SN 1975, quê Lào Cai) vào chiều 29/10 tại khách sạn A.N ở đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiểu.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, chiều 29/10 Linh trò chuyện và gạ mua dâm với bà L. Sau đó, Linh đến thuê phòng tại khách sạn A.N. Một lúc sau, bà L. lên phòng.

Tuy nhiên, bà L. thấy Linh có vẻ ngoài biểu hiện không bình thường nên không đồng ý "vui vẻ". Sau lời qua tiếng lại, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, bà L. định chạy ra ngoài thì Linh đuổi theo, chụp lại và siết cổ bà L. cho đến khi nạn nhân tử vong.

Biết nạn nhân đã tử vong, Linh đã lục soát túi của bà L. lấy đi 2 điện thoại hiệu Samsung và một số tiền trong túi. Sự việc sau đó được nhân viên khách sạn phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét. Qua camera an ninh của khách sạn và dọc các tuyến đường, công an đã xác định được nhận dạng của kẻ gây án nhưng chưa cụ thể.

Ngoài ra, đối tượng khi gây án sử dụng phương tiện là xe gắn máy hiệu Wave cũ, không biển số nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ án mạng, sáng 7/11, Công an quận Thủ Đức đã xác định rõ nghi can và tiến hành bắt giữ Linh ở tỉnh Bình Dương.

Cũng theo công an, đối tượng là công nhân bốc xếp, sống ở khu vực vùng giáp ranh nhưng không có nơi ở cố định. Khi bắt giữ Linh, công an tìm thấy CMND giả mà đối tượng sử dụng, theo Người lao động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

