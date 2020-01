Lời chúc năm mới -Tết Dương Lịch 2020 dành cho Thầy cô, Giáo viên ý nghĩa nhất

1. Lời chúc tết dành cho thầy cô đang giảng dạy

Nhân dịp năm mới, em xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và sẽ mãi luôn đồng hành cùng những tiểu quỷ chúng em.

Nhân dịp năm mới, em xin gửi đến quý Thầy Cô lời cảm ơn chân thành đã khi đã dìu dắt chúng em đễn gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc quý Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em!

Sang năm mới 2020 , kính chúc quý thầy, quý cô một năm mới bình an, sức khoẻ dồi dào, công danh thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công.

2. Lời chúc mừng năm mới - Tết Dương Lịch 2020 dành cho thầy cô, giáo viên cũ

- Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt trong công việc và trong sự nghiệp trồng người!

- Năm mới đến: "Con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con". Con chúc thầy cô năm mới hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý.

Kính chúc qúy Thầy Cô và gia đinh một năm mới CANH TÝ 2020 SỨC KHỎE DỒI DÀO, VẠN SỰ NHƯ Ý.lời chúc tết thầy cô giáo hay nhất

- Nhân dịp năm mới con chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và thêm thật nhiều những bài học hay và bổ ích cho thế hệ trẻ ngày nay.

Không có nghề gì cao quý bằng nghề dạy học. Nhân dịp năm mới em xin chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe, bình an, công tác tốt và gia đình hạnh phúc.

Năm mới con xin gửi lời tri ân chân thành, sâu lắng tới những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng con.

Con chúc thầy cô năm mới hạnh phúc sức khỏe tốt và có một gia đình hạnh phúc.lời chúc tết thầy cô giáo ý nghĩa

- Kính chúc quý thầy cô và gia đinh một năm mới Canh Tý sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.Thưa thầy, ngày đầu xuân năm mới, con xin kính chúc thầy và gia đình vạn sự an khang để dẫn dắt chúng con nên người.

Con xin kính chúc thầy cô suốt đời hạnh phúc, kính chúc thầy cô có lớp lớp học sinh mỗi khi nhắc tới thầy cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục.

Nhân dịp năm mới con xin kính chúc thầy cô giáo suốt đời hạnh phúc, kính chúc thày cô có lớp lớp học sinh mỗi khi nhắc tới thầy cô đều tỏ lòng kính yêu, mến phục!

- Chúc mừng các thầy cô nhân ngày tết Dương Lịch năm 2020, xin kính chúc quý thầy cô sẽ mãi thành công và tiến tới hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, sẽ nhận thật nhiều quân, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, xứng đáng là nhà giáo ưu tú…

Sang năm mới con xin kính chúc các thầy cô giáo thêm sức khỏe để dạy dỗ cho những lứa học sinh tiếp theo bước vào cuộc sống để trở thành người có ích cho đời, góp sức lực vào việc xây dựng đất nước.

3. Tổng hợp 15 lời chúc Tết thầy cô bằng tiếng anh

- I Wish in this new year God gives You,

12 Month of Happiness,

52 Weeks of Fun,

365 Days Success,

8760 Hours Good Health,

52600 Minutes Good Luck,

3153600 Seconds of Joy…and that’s all!"

Lời dịch:

Một năm đong đầy hạnh phúc

Mười hai tháng dài vui vẻ

52 Tuần hạnh phúc

365 ngày thành công

8760 giờ sức khỏe

52600 phút may mắn

3153600 giây thú vị ... và đó là tất cả tôi muốn chúc bạn

- Behind every successful student is a great teacher. Thanks for being mine. Happy New Year to the best.

Lời dịch:

Đằng sau người học trò giỏi giang là người thầy tuyệt vời. Cảm ơn đã là thầy của em. Chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhất đến với Thầy.

- Dearest teacher, you provided me with knowledge that lights the way to success. Blessings for the New Year.

Lời dịch:

Gửi người thầy kính yêu nhất, thầy đã cho em bao nhiêu kiến thức để soi sáng con đường đến thành công. Chúc thầy một năm mới an lành.

- As the New Year approaches, I thank all those who made a difference in my life. Thank you, teacher.

Lời dịch:

Một năm mới lại đến. Em xin cảm ơn những người đã làm nên sự khác biệt cho cuộc sống của em. Cảm ơn thầy.

- I was blessed with a special teacher, and I hope to see you again next year. Have a Great New Year.

Lời dịch:

Em thật may mắn khi có một người thầy đặc biệt. Em mong sang năm vẫn được học thầy. Chúc thầy có một năm mới thật tuyệt vời.

- I’m lucky to have a wonderful teacher like you. Hope your New Year is as wonderful as you are.

Lời dịch:

Em rất may mắn được là học trò của một người tuyệt vời như thầy. Mong thầy có một năm mới cũng tuyệt vời như Thầy vậy.

- When I felt like I was failing, you helped me succeed, teacher. May your New Year be filled with nothing but happiness.

Lời dịch:

Khi em cảm thấy như đã thất bại, Thầy đã giúp em vượt qua và thành công. Chúc thầy một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

- If I could choose my teacher, I’d choose you over and over again. Warm wishes for the New Year.

Lời dịch:

Nếu em có thể chọn thầy cho mình, em sẽ luôn chọn thầy là thầy của em. Em gửi thầy những lời chúc nồng ấm cho năm mới.

- I didn’t always listen, and teacher, sometimes I gave you a hard time. Thanks for your patience. Best Wishes for the New Year.

Lời dịch:

Không phải lúc nào em cũng nghe lời thầy, và thỉnh thoảng còn làm thầy vất vả. Cảm ơn thầy đã kiên nhẫn với em. Gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới.

- With New Year almost here, I’m thinking of who I want to send good wishes to. You, my dedicated teacher, enter my mind first.

Lời dịch:

Năm mới đã đến, em đang nghĩ xem sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp đến ai. Thầy, người thầy tận tâm của chúng em, là người em nghĩ đến đầu tiên.

- May your New Year be as rewarding as my time in class with you has been. Best wishes to an awesome teacher.

Lời dịch:

Chúc thầy năm mới tuyệt vời như thời gian em được học thầy trên lớp. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người thầy tuyệt vời của em.

- You are a teacher extraordinaire, and I will be forever grateful for all you have taught me. Have a blessed New Year.

Lời dịch:

Thầy là một người thầy tuyệt vời, Em sẽ luôn biết ơn tất những gì thầy đã dạy em. Chúc thầy một năm mới an lành.

- Because you have been such a wonderful teacher, you’re at the top of my New Year’s wish list. Warm Wishes and Thanks.

Lời dịch:

Thầy là người đầu tiên em gửi đến những lời chúc năm mới vì thầy là 1 người thầy tuyệt vời. Gửi tới thầy lòng biết ơn và những lời chúc nồng ấm.

Biết ơn người thầy, người cô của mình trong dịp Tết đến

Biết ơn người thầy, người cô của mình trong dịp Tết đến (Nguồn: we25.vn)

- My dearest teacher, Best Wishes to you for the New Year. Many thanks for a wonderful education.

Lời dịch:

Thầy yêu quý của em, Em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tời thầy nhân dịp năm mới. Cảm ơn thầy vì những bài học bổ ích.

- Before you were my teacher, I found school boring. Then you came along and filled me with enthusiasm. Thanks and Happy New Year.

Lời dịch:

Trước khi được học Thầy, em luôn thầy trường học thật nhàm chán. Sau khi thầy đến, thầy đã giúp em có đầy nhiệt huyết trong học tập. Cảm ơn thầy, chúc thầy năm mới hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Dương Lịch 2020, trân trọng gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các thầy cô giáo trên cả nước đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp dạy và học của các thế hệ trẻ hiện nay. Mong rằng những lời chúc tốt đẹp nhất sẽ thành hiện thực với tất cả thầy cô giáo.

Tác giả: Trang Luv (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn