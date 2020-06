Lai lịch bất hảo của phạm nhân giết người, 2 lần Triệu Quân Sự trốn trại

Your browser does not support the video tag.

Chiều 7/6, lực lượng công an, quân đội vẫn tiếp tục tổ chức truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi Trại giam T10 của Quân khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi) đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân.

Đây là lần thứ 2, Sự trốn thoát khỏi nhà tù quân đội.

Nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị

Theo lý lịch, Sự là người học giỏi nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên học chưa hết lớp 10, anh ta đã nghỉ học.

Năm 2011, được sự động viên của người thân, Sự khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Sau đó, Sự trở thành chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Trong thời gian quân ngũ, Sự vẫn không cai được trò chơi điện tử nên nhiều lần bỏ trốn khỏi đơn vị không xin phép để đi chơi. Gã này thường xuyên trộm đồ quân tư trang của đồng đội đem bán lấy tiền tiêu xài.

Triệu Quân Sự cùng chiếc xe máy để lại trên đèo Hải Vân

Qua 4 lần bỏ trốn khỏi đơn vị về nhà và bị gia đình ép, Sự quay lại nơi đóng quân. Ngày 12/8/2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ lần thứ 5 và bỏ đi lang thang về Hà Nội sinh sống rồi nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Giết người cướp của

Chiều 12/8/2012, Sự vào quán cà phê Hương Sen (quận Long Biên, TP Hà Nội) uống nước. Lúc này, Sự thấy chủ quán là chị Phạm Thị Xuân H. (49 tuổi) đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng nên nảy sinh cướp tài sản.

Tại đây, Sự đã dùng con dao mang theo đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sự lấy đi chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Sau đó, Sự đi xe về quận Cầu Giấy thuê nhà nghỉ thay quần áo rồi mang con dao gây án ra sông Hồng vứt rồi bắt xe khách lên Tuyên Quang.

Tại đây, Sự bán chiếc nhẫn được 12 triệu đồng, rồi thuê đi xe về Thái Nguyên bán đôi hoa tai.

Đến ngày 24/8/2012, Công an TP Hà Nội ập vào 1 nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên bắt Triệu Quân Sự, khi gã này đang nằm ngủ.

Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1, mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với 3 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ”. Phạm nhân Sự được chuyển đến Trại giam T10 để thụ án.

2 lần trốn trại

Trong thời gian thụ án chung thân tại Trại giam T10, Sự kết bạn với phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, tỉnh Hà Giang). Tuấn cũng từng là một quân nhân nhưng do phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Đào ngũ” nên anh ta bị Tòa án quân sự Quân khu 5, tuyên án 28 năm tù.

Sáng 8/11/2015, Tuấn cùng Sự dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Cùng ngày, đại tá Hồ Thanh Hòa, Giám thị Trại giam quân sự khu vực miền Trung, ký quyết định truy nã đối với Sự.

Lực lượng chức năng băng rừng dưới thời tiết nắng nóng truy bắt phạm nhân

Bay flaycam truy tìm phạm nhân vượt ngục lẩn trốn trên đèo Hải Vân

Sau hơn một tháng truy nã, tối 15/12/2015, trong lúc đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sự bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sau đó, Sự được bàn giao cho Trại giam T10 giam giữ.

Chưa dừng lại, 15h chiều 3/6, Sự trèo qua tường rào kẽm gai tại khu giam của Trại giam T10 trốn thoát. Ra khỏi khu vực trại giam, Sự chạy trốn xuống hướng QL 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Cùng thời gian này, tại Km901+580 chốt gác tàu Núi Khởi ở (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên) công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. (36 tuổi), nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên lạ mặt giật điện thoại.

Sau đó, đối tượng này chạy theo đường mòn và trốn trên một ngọn núi. Khớp nối với lời khai của nữ nhân viên, công an xác định phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự, đã giật điện thoại của chị H. rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam.

Quá trình chạy trốn, Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc.

Quyết định truy nã phạm nhân Triệu Quân Sự

Lai lịch bất hảo của phạm nhân giết người, 2 lần trốn trại của Triệu Quân Sự

Khoảng 16h chiều 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy BKS 76X6 - 2978 hướng lên đèo Hải Vân đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên ra hiệu dừng xe.

Lúc này, Sự không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km912+200, người này vứt xe máy bên đường rồi leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng dùng ca nô tuần tra dọc bờ biển phía dưới chân đèo Hải Vân

Huy động chó nghiệp vụ truy dấu vết phạm nhân

Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự.

Ngày 4/6, Trại giam quân sự khu vực miền Trung, đã có quyết định truy nã phạm nhân Sự với tình tiết là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và đang lãnh án tù chung thân.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, phạm nhân Triệu Quân Sự cao 1,6m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách ngay sau đuôi lông mày trái 1cm.

Ai thấy hoặc gặp Sự ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Trại giam T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

