Lai lịch bất hảo của 2 kẻ đâm chết cảnh sát khu vực chiều 30 Tết

Liên quan đến vụ đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi; cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị 2 anh em Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu đâm tử vong khi đi làm nhiệm vụ vào ngày 24-1 (nhằm 30 Tết), hiện Công an TP Cần Thơ đang làm rõ vụ án.

Đối tượng Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) cùng người em trai là Đặng Ngọc Giàu (cùng ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) từng có tiền án. Vào ngày 16-2-2013, Minh nhậu một mình tại nhà, sau đó lên lầu lấy lá quốc kỳ đang treo trước ban công đem xuống trước cửa nhà, xé và đốt, rồi trở vào nhậu tiếp.

Nhậu say, Minh đi qua nhà hàng xóm nhổ hai trụ treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà này, lấy cờ đem về nhà mình tiếp tục đốt. Sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản hành vi đốt quốc kỳ của Minh. Với hành vi này, Minh bị tòa tuyên phạt 9 năm tù vì tội "Xúc phạm quốc kỳ". Minh cũng có nhiều tiền sự về gây rối trật tự công cộng, đánh nhau…

Hai anh em Minh và Giàu

Riêng Giàu tuy tuổi đời còn trẻ nhưng rất hung hăng. Vào ngày 4-5-2012, ông Nguyễn Thanh Thiên (lúc này là Chánh án TAND TP Cần Thơ) chở vợ từ trụ sở làm việc về nhà trên đường Bùi Thị Xuân. Trong lúc chờ vợ mở cửa nhà thì ông Thiên bị Giàu dùng xẻng đập liên tiếp vào vùng đầu, vai, lưng và ngực. Rất may, lúc này ông Thiên còn đội mũ bảo hiểm nên vết thương không nặng. TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Giàu 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Đại diện Bộ Công an chia buồn cùng gia đình đại úy Nguyễn Thanh Hải vào sáng 25-1.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 24-1, đại úy Nguyễn Thanh Hải đang mặc trang phục cảnh sát nhân dân đi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra trên địa bàn quận Ninh Kiều thì bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu dùng dao (loại dao mác) truy đuổi quyết liệt để đâm đại úy Hải.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng đại úy Hải đã tử vong khoảng 1 giờ sau đó tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, truy bắt nhanh 2 đối tượng trên.

