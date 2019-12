Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 17/12, gần khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương. Được biết vụ tai nạn xảy ra khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ, 1 thanh niên bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.





Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin