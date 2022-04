"Đời người vô thường, sống có cái nhà, chết có cái mồ, ấy thế mà cả cái hòm chú cũng không có", dòng trạng thái được tài khoản G.C đăng kèm đoạn clip, ghi lại hình ảnh buồn nơi góc đường khiến không ít cư dân mạng xúc động.

Đó là đám tang của người đàn ông nghèo, diễn ra ở một góc đường xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Một chiếc phản gỗ được kê tạm, quây bằng tấm màn mỏng lụp xụp, ở bên trong là thi hài người xấu số. Phía trước phản, một chiếc bàn kê cao di ảnh, ở trên chỉ vỏn vẹn vài bát cơm, một bát hương nhỏ. Không quan tài, không có tiếng kèn đưa tiễn cũng không có ai tới thắp hương, chia buồn. Đám tang diễn ra chóng vánh với nỗi buồn hiu hắt khiến nhiều người qua đường không cầm được nước mắt.

Không mua nổi quan tài, vợ giăng màn ở lề đường mai táng cho chồng, gia cảnh nghèo xót xa

Chị Nguyễn Thị Thanh Giàu (27 tuổi, quê Long An), là một trong những người hàng xóm sống ở gần khu vực nói trên. Chị Giàu không rõ tên của người đàn ông xấu số, chỉ biết hai vợ chồng quê ở Kiên giang, chuyển đến Long An làm nghề bán bánh tráng mưu sinh. Mọi người trong xóm vẫn thường gọi là "chú bán bánh tráng".

"Chú ấy 54 tuổi, bị bệnh ung thư, mất ngày 6/4 vừa rồi. Mình không tiếp xúc cô chú nhiều chỉ có ba mẹ mình có tiếp xúc và hay mua bánh tránh giúp thôi. Cô chú ở trọ thuê, không có con cái chung. Một mình vợ chú vừa bán hàng vừa lo tiền chạy chữa nhưng không đủ.

Lúc thấy chú sắp mất, chủ phòng trọ mới nhắc đưa chú ra ngoài. Cô giăng tạm cái mùng ngoài đường vậy đó. Cái phản là của cha chủ nhà trọ mới mất vài tháng để lại, họ cho mượn chứ chú cũng không có giường luôn", chị Giàu bày tỏ.

Đám tang diễn ra ở một góc đường vắng (Ảnh cắt từ clip)

Thương cho hoàn cảnh đôi vợ chồng nghèo, ba chị Giàu đứng ra liên hệ với đội thiện nguyện 0 đồng, hỗ trợ mai táng giúp. Một số người dân trong xóm cũng có tới thắp nhang, kêu gọi số tiền nhỏ quyên góp chi phí hỏa thiêu. Sau 1 ngày, thi hài người đàn ông đã được chuyển đi an táng.

"Gia đình mình có nói dựng cho chú 2 cái lán để làm đám ma nhưng ủy ban có nhắn rằng để gọi đội từ thiện Thiện Tâm hỗ trợ. Tuy không thể giúp gì được nhiều cho chú nhưng cũng mong chú thanh thản nơi cực lạc", chị Giàu nói.

