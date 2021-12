Không được gặp con, chàng rể chém bố vợ tử vong

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tĩnh (SN 1991, trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và chị Trần Thị Thúy (SN 1995, trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) là vợ chồng và có hai con chung (con trai SN 2015 và con gái SN 2016). Thời gian này, Tĩnh và chị Thúy đang sống ly thân để chờ ly hôn. Chị Thúy cùng hai người con về ở tại nhà cha đẻ của mình là ông Trần Đình Thy (SN 1950, trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc).

Khoảng 15 giờ ngày 9/12, Tĩnh đến nhà ông Thy để thăm hai người con nhưng không gặp. Tĩnh cho rằng gia đình ông Thy không cho mình gặp con, nên chửi ông Thy rồi bỏ đi. Sau đó, Tĩnh rủ 6 thanh niên gồm: Phạm Văn Bình (SN 1994), Lê Phương Nam (SN 2004), Bùi Đại Nghĩa (SN 2006), Nguyễn Văn Thôi (SN 2000), Nguyễn Phi Hoàng (SN 2001) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1994, cùng trú huyện Xuyên Mộc) cùng nhau mang theo hung khí là dao, bình xịt hơi cay và súng hơi đến đánh những người gia đình ông Thy.

Các đối tượng Bình, Nghĩa, Khôi (từ phải qua trái).

Khi đến nơi, Tĩnh cầm dao xông vào nhà thì bị anh Trần Đình Thái (SN 2001, con trai ông Thy) xô đẩy ra ngoài đường. Tĩnh đã dùng dao rựa chém ông Thy một nhát trúng vào vùng cổ bên trái. Thấy vậy, 6 nam thanh niên đi cùng Tĩnh bỏ chạy.

...

Thấy cha mình bị chém, Thái cầm cục đá xông tới đánh Tĩnh rồi hai người vật lộn đánh nhau. Thái giật được con dao rựa trên tay Tĩnh rồi chém nhiều nhát trúng vào lưng, tay của Tĩnh và dùng cành cây đánh Tĩnh gây thương tích.

Bị Tĩnh chém trúng vào vùng cổ dẫn đến mất máu cấp, ông Thy đã tử vong sau đó. Tĩnh cũng bị Thái chém, đánh thương tích được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc đã bắt được các đối tượng Bình, Nghĩa, Khôi, Nam. Còn các đối tượng khác liên quan trong vụ án, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt để xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân