Khởi tố nam giám đốc cùng nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Sinh Thành (SN 1982) và Ngô Mạnh Linh (SN 1987), trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trong đó, Phan Sinh Thành là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Phát có trụ sở tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, chuyên kinh doanh mua bán thủy hải sản tại cảng cá Phước Thịnh.

Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2021, trên vùng biển địa bàn các xã Quảng Phú, Quảng Đông, Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch tập trung các ngư dân đến khai thác sò biển. Sau khi khai thác, ngư dân tập kết vào các bãi và liên hệ thương lái các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến thu mua.

Sau đó, lợi dụng danh nghĩa của Công ty Phước Thịnh, đối tượng Phan Sinh Thành cùng đồng bọn đến tại các điểm tập kết đe dọa, ép buộc các chủ tàu khai thác và thương lái đến tập kết mua bán tại cảng Phước Thịnh, thuộc thôn Vinh Sơn, xã Quảng Đông. Đây là cảng cá đang trong quá trình xây dựng, chưa được phép hoạt động. Các đối tượng soạn thảo các hợp đồng dịch vụ nhằm hợp thức hóa hành vi thu tiền trái phép với mức giá từ 3.000 đến 5.000đ/kg sò, sau đó ép buộc các chủ thương lái ký kết.

Qua xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ có 32 nạn nhân ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị các đối tượng cưỡng đoạt số tiền trên 800 triệu đồng, thu thập hàng trăm trang tài liệu cùng nhiều chứng cứ khác liên quan đến vụ việc.

Theo cơ quan công an, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trước đó Phan Sinh Thành cùng đồng bọn là 5 đối tượng khác đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt bị can để tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do các đối tượng gây ra vào ngày 11/8/2021. Các đối tượng đã dùng tàu số hiệu QB-93501-TS, sau đó áp sát tàu số hiệu QB-22322-TS, dùng dao, kiếm, móc sắt gây thương tích cho những ngư dân đi trên tàu số hiệu QB-22322-TS…

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn