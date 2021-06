Khởi tố Giám đốc Công ty Amida yêu cầu nhân viên bỏ khẩu trang khiến 65 người nhiễm Covid-19

Pháp luật

Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trọng (sinh năm 1992, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”.