Khách và nhân viên quán karaoke dương tính với ma túy

Khuya 12/9, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, kiểm tra hành chính quán Karaoke Katina II ở phường Mỹ Xuyên.

Đĩa sành chứa chất bột màu trắng nghi ma túy đá. Ảnh: Tiến Tầm.



Bên trong hai phòng hát, cảnh sát phát hiện nhiều người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát tạm giữ hai đĩa sành chứa chất bột màu trắng và các viên nén (thuốc lắc) nghi ma túy.

Tiến hành test nhanh 22 người có mặt, cơ quan chức năng xác định 6 khách hát và một nhân viên quán karaoke dương tính với chất ma túy.

Công an TP Long Xuyên đã lập hồ sơ, xử lý những người liên quan.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn