Khách hàng tố thịt lợn BigC bị ôi thiu có dấu hiệu “phủi” trách nhiệm

Quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo

Được quảng cáo là thịt sạch, chất lượng Châu Âu và luôn tươi ngon suốt 9 ngày tuy nhiên trường hợp của chị N.T.H lại không phải như vậy.

Cụ thể, chị N.T.H cho biết vào khoảng 10h sáng 7.5 chị H đi mua thịt ở Big C thuộc tòa nhà Artemis Lê Trọng Tấn. Sau 20 phút về đến nhà, "tôi mở ra thấy bị thiu, ngửi mùi rất kinh khủng, sờ vào rất nhớt dù nhìn ở siêu thị thấy màu đẹp, điều kỳ lạ là trên sản phẩm có dán thời gian sản xuất cùng ngày là 7/5/2020", chị H chia sẻ.

Được quảng cáo thịt sạch, công nghệ thịt mát Châu Âu. Nhưng khi đến tay khách hàng trong cùng ngày thịt đã có dấu hiệu hỏng. Ảnh: Khách hàng cung cấp.

Chỗ thịt bị đổi màu bị người ta úp xuống dưới nên không biết bị ôi.

"Đầu tiên tôi gọi đến một số điện thoại chăm sóc khách hàng mãi không có người nghe nên chuyển sang số khác. Sau khi gọi phản ánh, phía Big C cho biết sẽ giải quyết. Có một bạn nam gọi điện lại yêu cầu chụp ảnh lại miếng thịt lợn, hóa đơn, ngày tháng để gửi lại".

Chị N.T.H cho rằng có thể do vị trí phần hỏng của miếng thịt được úp xuống phía dưới khiến khó nhận biết bằng mắt thường.

"Tuy nhiên trong quá trình làm việc này phía Big C không hề có một lời xin lỗi và còn yêu cầu tôi mang miếng thịt lợn lên để trả lại và hoàn tiền. Đây rõ ràng là lỗi của Big C, không thể bán thực phẩm ôi thiu cho khách hàng như thế được. Mình chỉ cần một lời xin lỗi chứ không phải vì miếng thịt lợn 70.488 đồng mà phía chăm sóc khách hàng của Big C lại phản ứng như vậy. Nếu có lời xin lỗi đàng hoàng thì mình không bức xúc nhưng họ lại giải quyết như là một điều hết sức bình thường", khách hàng này cho biết.

Khách hàng không đồng ý với việc bỗng nhiên trở thành "Người vận chuyển" bất đắc dĩ cho miếng thịt ôi thiu.

"Sau đó tôi vẫn nhắn tin nhưng người này bỏ bẵng, không trả lời lại những dòng tin nhắn nào. Sau đó tôi nhắn lại địa chỉ, yêu cầu cho người đến giải quyết nhưng không có bất cứ phản hồi nào. Đến tận sáng ngày 8/5, phía Big C mới gọi lại xin lỗi và hẹn gặp nhưng tôi bận công việc nên không gặp được", chị N.T.H nói thêm.

Bên cạnh đó, chị N.T.H cho biết chọn mua thịt ở siêu thị vì cho rằng chất lượng, kiểm dịch, an toàn hơn và chấp nhận mức giá cao hơn ở ngoài. "180.000 đồng/cân thịt tai thì có rẻ đâu".

Không chỉ vậy, mỗi khi khách hàng thanh toán xong, nhân viên tại quầy thanh toán còn giới thiệu dịch vụ giao hàng tận nhà trong dịp nắng nóng. Tuy nhiên với thực phẩm có dấu hiệu "hư hỏng" lại không hề được phía BigC tới nhận lại mà lại yêu cầu khách hàng phải mang thực phẩm hỏng tới để được hoàn tiền đã gây bức xúc cho khách hàng.

Báo PLVN đã liên hệ với BIG C Thăng Long để tìm hiểu về vấn đề này. Đại diện đơn vị này cho biết sẽ trả lời qua email.

Tác giả: Đức Minh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam