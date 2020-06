Huy 'nấm độc' và đồng phạm cưa song sắt trốn trại giam như thế nào?

Lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Huy và Nưng đã liên tục thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tự giác) với mỗi lần thuê từ 5 đến 7 triệu đồng, sử dụng trong khoảng thời gian từ khoảng 17h ngày hôm trước đến khoảng 6h sáng hôm sau để liên lạc ra ngoài, trong đó có Hoàng (bạn của Huy). Trong vụ án này, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Minh Sơn - cấp bậc đại úy, công tác tại Đội cảnh sát bảo vệ nhà tạm giữ Công an Bình Thuận. Theo cơ quan điều tra, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đại úy Sơn đã mang điện thoại di động vào cho các bị can đang bị tạm giữ sử dụng. Hành vi của đại úy Sơn vi phạm tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự 2015 và được xét xử riêng.