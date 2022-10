Hai CLB có tiếng ở V.League nhận án phạt từ AFC

Thanh Hóa nhận án phạt của AFC vì chưa đáp ứng được tiêu chí nhân lực.

Vừa qua, Ban cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp quan trọng liên quan đến việc cấp phép tham dự mùa giải V-League 2023 của các CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ban cấp phép VFF cho biết, đã quyết định cấp phép cho 9 CLB đủ tiêu chuẩn tham dự V-League 2023, bao gồm Hà Nội, Topenland Bình Định, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TPHCM, Sài Gòn.

Hai đội bóng là Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai được cấp phép tham dự V-League 2023 nhưng đi kèm với đó là biện pháp phạt do chưa đáp ứng tiêu chí cấp phép nhân lực - hành chính hạng B.

Đáng chú ý, CLB Viettel và Hải Phòng được ban cấp phép xem xét áp dụng chính sách ngoại lệ, theo cam kết và lộ trình hoàn thiện tiêu chí cấp phép bắt buộc để hai đội bóng này có quyền tham dự V-League 2023.

Vòng 18 V-League 2022 bắt đầu tranh tài từ ngày 6/10. Ở vòng đấu này, Hà Nội FC được nghỉ trong khi Viettel FC so tài với Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Cũng ở vòng đấu này, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón TPHCM trên sân nhà, Nam Định FC sẽ tiếp đón Bình Định trên sân Thiên Trường, SHB Đà Nẵng tiếp Bình Dương trên sân nhà Hòa Xuân. Trong khi đó, Thanh Hóa làm khách của Sài Gòn FC, còn Sông Lam Nghệ An hành quân tới sân của bóng hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đang có cùng 28 điểm nhưng Viettel tạm xếp thứ 2, hơn 1 bậc so với Hải Phòng do đang hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +5). Với việc CLB Hà Nội có trình độ và sự ổn định hơn hẳn, có lẽ mục tiêu khả dĩ nhất dành cho 2 đội là nhắm đến vị trí á quân khi mùa giải kết thúc.

Một trận đấu đáng chú ý khác ở vòng 18 là derby giữa Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An (18h ngày 9/10). Chuyến làm khách đến sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được dự đoán sẽ rất khó khăn dành cho Sông Lam Nghệ An khi họ không có được phong độ tốt trong thời gian qua, đồng thời thiếu vắng Quế Ngọc Hải vì án treo giò.

Ở 1 trận đấu khác, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà tiếp đón CLB TPHCM (18h ngày 9/10). Mục tiêu mà đội bóng phố Núi hướng đến không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn để nuôi hy vọng góp mặt trong Top 3 khi mùa giải năm nay chính thức khép lại.

Theo thông báo của Ban tổ chức, vòng 18 V-League 2022 có 5 cầu thủ bị treo giò. Nam Định là đội chịu tổn thất lớn khi vắng Phạm Mạnh Hùng và Mai Xuân Quyết. Bên phía Bình Định, đội khách không có sự phục vụ Schmidt Adriano.

Tác giả: Đại Phú

Nguồn tin: Báo GD&TĐ