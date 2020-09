Hà Tĩnh: Tuyển dụng hơn 1.100 giáo viên

Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng 1.167 giáo viên cho năm học 2020 - 2021. Ảnh: Trần Tuấn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 22.9 đã có văn bản số 6381 cho phép tuyển dụng 1.167 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở THCS năm học 2020 - 2021.

Trong đó có 669 giáo viên bậc học mầm non, 399 giáo viên tiểu học, 99 giáo viên trung học cơ sở còn thiếu so với biên chế được UBND tỉnh giao.

Việc tuyển dụng được thực hiện ở tất cả 13/13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, riêng bậc THCS thì chỉ có 5 địa phương tuyển dụng là: Cẩm Xuyên 10; Kỳ Anh 44; thị xã Kỳ Anh 30; Lộc Hà 12; Hương Sơn 3.

Bậc mầm non và tiểu học, các địa phương được tuyển nhiều nhất là huyện Kỳ Anh 136 chỉ tiêu mầm non, 76 chỉ tiêu tiểu học; Thị xã Kỳ Anh 113 chỉ tiêu mầm non, 60 chỉ tiêu tiểu học; Thạch Hà 89 chỉ tiêu mầm non, 30 chỉ tiêu tiểu học; Hương Sơn 84 chỉ tiêu mầm non, 21 chỉ tiêu tiểu học, Nghi Xuân 50 chỉ tiêu mầm non, 45 chỉ tiêu tiểu học….

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của UBND các huyện, thành phố, thị xã để tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

