Gia thế đồ sộ của “ái nữ” được chuyên cơ đưa về nước tránh Covid-19

Biệt thự nhà Tiên Nguyễn gây "choáng"

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Tiên. Vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cả cộng đồng, ba Tiên đã thu xếp một chuyên cơ riêng đưa Tiên về đến Việt Nam sáng nay. Tiên đã tuân thủ quy định cách ly của Việt Nam. Mọi người yên tâm nhé”.

Đây là dòng trạng thái được Tiên Nguyễn đăng tải thông báo sau khi cô từng tham dự Tuần lễ thời trang Milan 2020 ở Italia từ ngày 18-24/2 vừa qua. Cô cùng với em trai Hiếu Nguyễn tham dự show của Burberry, sau đó cô di chuyển về Anh.

Tiên Nguyễn được cho là đã cùng với N.H.N (bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17) đi bar cùng nhau tại Anh khoảng 1 tuần trước. Khi biết N.H.N nhiễm virus, Tiên Nguyễn đã tự cách ly ở Anh rồi về nước bằng chuyên cơ riêng.

Tiên Nguyễn (hay Nguyễn Thảo Tiên) là một cái tên không hề lạ lẫm trên truyền thông. Cô nổi tiếng là một “rick kid” với phong cách cực kỳ sành điệu và ấn tượng, có ảnh hưởng để cộng đồng yêu thích thời trang. Tiên Nguyễn còn được biết đến với danh xưng “ái nữ hàng hiệu”.

Tiên Nguyễn sinh trưởng trong một gia đình “siêu giàu”, với cha là ông Johnathan Hạnh Nguyễn - ông trùm hàng hiệu ở Việt Nam. Chính bởi vậy, khi nhắc đến “hội con nhà giàu Việt Nam”, không thể không nhắc đến Tiên Nguyễn.

Với gia thế giàu có, Tiên Nguyễn thường được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Sinh năm 1996, Tiên Nguyễn luôn xuất hiện với những bộ cánh hàng hiệu và du lịch khắp thế giới, có mặt tại những địa điểm sang chảnh bậc nhất.

Cũng như nhiều cô gái khác cùng độ tuổi, Tiên Nguyễn rất chăm chỉ cập nhật hoạt động trên mạng xã hội Instagram. Trang cá nhân tiennguyenn của cô trên Instagram đã thu hút gần 150 nghìn người theo dõi. Trên đó, Tiên Nguyễn đã “checkin” hàng loạt địa điểm mà cô lui tới thời gian gần đây với lộ trình dày đặc như Milan, Phuket, Las Vegas, Monaco, Santorini, London, Dubai…

Gia đình Tiên Nguyễn sở hữu hàng loạt doanh nghiệp thời trang nổi tiếng như Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP), Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu, Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh.

Các doanh nghiệp này đều có cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) - doanh nghiệp do ông Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, nhóm công ty và gia đình ông Nguyễn Hạnh sở hữu tổng cộng 60,7 triệu cổ phiếu tương ứng 45,49% vốn điều lệ Sasco. Trong đó, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương nắm 24,98%; Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu nắm 15,39% và Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh nắm 4,93%.

Riêng, IPP được biết đến là tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, dẫn đầu nhiều nhánh kinh doanh ở Việt Nam như thời trang hàng hiệu, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh nhượng quyền, kinh doanh trung tâm thương mại và cửa hàng miễn thuế, phân phối rượu cao cấp… Ngoài hai doanh nghiệp kể trên thì hệ thông IPP còn có Công ty Dịch vụ Thực phẩm và Giải khát Việt Nam; Công ty Dịch vụ phân phối Đông Dương…

IPP hiện là nhà phân phối các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới nh GAP, Calvin Klein Jeans, DIESEL, Mango, Nike, Tommy Hilfiger, LEVI'S, Banana Republic,... ở Việt Nam. Tập đoàn này được cho là nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam với khoảng 70% thị phần tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, IPP còn là đơn vị vận hành trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza rộng 80.000 m2 tại khu vực “đất kim cương” ở Trung tâm TP Hà Nội. Doanh nghiệp này cũng từng đặt vấn đề mua sân bay Phú Quốc nhưng chưa thành công, trong khi vẫn đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 30% cổ phần Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh.

Hồi năm 2017, biệt thự của gia đình Tiên Nguyễn gây choáng váng dư luận sau khi xuất hiện trong một đoạn phóng sự được Đài truyền hình KBS (Hà Quốc) ghi lại.

Với một gia thế như trên, việc ông Johnathan Hạnh Nguyễn thuê cả chuyên cơ riêng để đưa con gái từ châu Âu về nước, có lẽ cũng là điều dễ hình dung.

