Gia đình đại gia Ngô Văn Phát nộp hơn 161 tỷ, chuộc lại tòa lâu đài bị kê biên

Vietnamnet đưa tin, Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng thông tin, sẽ không tiến hành kê biên căn biệt thự được ví như lâu đài của gia đình đại gia Ngô Văn Phát, 58 tuổi, quê ở Thái Bình.

Đây là căn biệt thự được cho là đẹp nhất trên con phố nhà giàu Lê Hồng Phong, thuộc phường Đằng Hải, quận Hải An. Lí do không kê biên là vì gia đình ông Phát đã nộp lại số tiền hơn 161 tỷ đồng thu lợi bất chính từ mua bán trái phép hoá đơn VAT để chuộc lại căn biệt thự.

Tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ đồng đã được gia đình đại gia Ngô Văn Phát chuộc lại sau khi nộp đủ số tiền mà ông Phát thu lợi bất chính từ buôn bán hóa đơn VAT. Ảnh: Thanh Niên



Báo Công an TP.HCM cho biết, theo TAND TP.Hải Phòng, từ năm 2003, đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964 tại Thái Bình, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; nơi ở tại số 9 Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng) đã thành lập Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát (địa chỉ tại Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng).

Sau nhiều lần thay đổi, Cty Xăng dầu Phát bổ nhiệm ông Vũ Xuân Bảy (SN 1950, quê Thái Bình, trú tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) làm giám đốc; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) làm kế toán trưởng; thuê Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số người khác làm nhân viên công ty.

Trong thời gian từ tháng 3/2014 đến 8/2020, ông Ngô Văn Phát đã chỉ đạo Vũ Xuân Bảy, Nguyễn Thị Loan và Lương Văn Giao trực tiếp đứng ra thành lập, tuyển, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế. 22 doanh nghiệp này tập trung ở địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải An, An Dương, Hồng Bàng, Ngô Quyền.

Để hoạt động bán hóa đơn được thuận lợi, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Ngô Xuân Phát đã chỉ đạo 3 cấp dưới nói trên tuyển người, thuê giám đốc công ty, đứng tên giám đốc công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người bán hóa đơn trái phép.

Giao còn được Ngô Văn Phát đưa tiền mặt để chuyển cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Giao và người nhà đứng tên 11 - 22 công ty ma do Phát lập nên.

Theo tòa án, các đối tượng trên đã bán tổng số 25.125 hóa đơn GTGT với doanh số hàng hóa ghi khống lên đến 17.611 nghìn tỉ đồng. Những hóa đơn khống bán ra có giá từ 1 - 1,5% tổng số tiền được ghi khống trong hợp đồng mua bán hàng "ma". Các đối tượng đã viết hóa đơn GTGT khống cho tất cả các loại hàng hóa từ xăng dầu, vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng... Tổng số tiền nhóm của Phát chiếm đoạt là hơn 173 tỷ tiền thuế GTGT.

Trong số tiền chiếm đoạt của Nhà nước, Ngô Văn Phát thu lời bất chính hơn 161 tỷ đồng, Vũ Xuân Bảy thu 900 triệu đồng, Nguyễn Thị Loan thu giữ 693 triệu đồng, Lương Văn Giao thu 460 triệu đồng, ba nhân viên còn lại gồm Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Hải Q. thu lời bất chính số tiền 446 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, tại phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 9/2021, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong đó Ngô Văn Phát xin được nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và được tòa chấp thuận.

Do lúc đó bị cáo Ngô Văn Phát mới nộp được hơn 25 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 136 tỷ đồng phải thi hành án nên sau khi có phán quyết của tòa án, Chi cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng đã kê biên tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” tọa lạc tại số 9 đường Lê Hồng Phong để đảm bảo thi hành án.

Theo Vietnamnet, bị cáo Ngô Văn Phát bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn". 5 đồng phạm, đàn em giúp sức cho ông Ngô Văn Phát bị tuyên phạt mức án từ 12 - 20 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn, những đối tượng này chỉ bị phạt tiền cho hành vi phạm tội, không hưởng lợi từ việc bán hóa đơn GTGT nên không phải nộp tiền thu lợi bất chính.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn