Ghen tuông ra ở riêng, người phụ nữ bị phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Theo thông tin từ VTC News, nạn nhân là chị Nguyễn Thị N. (29 tuổi, trú huyện M'drac, tỉnh Đắk Lắk). Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng chị N. có xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Do ghen tuông nên chị N. đã dọn ra ngoài, thuê phòng tại hẻm 112, đường Nguyễn Tri Phương, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, để ở riêng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC news

Tối 1/5, chồng chị N. cùng một số bạn của chị N. mở cửa căn nhà thuê thì phát hiện chị N. chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân và đưa chồng chị N. về trụ sở lấy lời khai.

Theo Sức khỏe & Cộng đồng, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là chết ngạt do treo cổ, không có dấu vết hình sự. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được cơ quan điều tra bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Mới đây, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Bình Dương ngày 20/4. Sáng cùng ngày, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) nhận được tin báo về việc một người phụ nữ treo cổ tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống phong tỏa hiện trường tại căn nhà nằm trên đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Theo một số nhân chứng kể lại, sáng cùng ngày, người chồng ngủ dậy thì phát hiện vợ là chị N.T.N. (SN 1993, quê ở Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ. Trước khi vụ việc xảy ra, người dân sống xung quanh có nghe thấy tiếng vợ chồng nạn nhân cãi vã.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: doisongphapluat.com