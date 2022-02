Em bé ngủ giữa ngã tư đường dưới cái rét 10 độ và hành động "nghìn like" của chàng trai

Hà Nội đang trong những ngày lạnh giá nhất kể từ đầu mùa đông. Giữa đêm đông rét buốt, đường phố trở nên vắng người hơn. Cái lạnh "cắt da cắt thịt" với nhiệt độ ngoài trời ban đêm dưới 10 độ C khiến mọi người hạn chế ra đường, yên vị trong những căn nhà ấm cúng.

Tuy nhiên, với những người bán hàng rong, người vô gia cư, vì miếng cơm manh áo, vì hoàn cảnh... họ phải co ro ngoài trời giữa đêm đông.

Vũ Khắc Ngọc, giáo viên đến từ Hà Nội chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện cảm động. Chẳng là vào tối ngày 22/2, khi đang lưu thông trên đường, đến đoạn ngã tư đường trên cầu Mai Động (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) anh bất chợt bắt gặp hai em nhỏ được cho là theo mẹ đi bán hàng rong.

Anh Khắc Ngọc kể: "Lúc đó tầm hơn 21 giờ, mình thấy hai em nhỏ nằm co quắp trong chiếc chăn mỏng bên vệ đường, bên cạnh là một người phụ nữ (hình như là mẹ hai bé) đứng bán bật lửa.

Lúc đó mình cùng với vài người đi đường cũng ghé vào mua bật lửa ủng hộ, nhiều người ủng hộ chút tiền cho ba mẹ con họ..."

Cảnh tượng hai em bé nằm co ro giữa ngã tư đường dưới cái rét của đêm đông Hà Nội khiến nhiều người xót xa (Ảnh: Facebook thầy Vũ Khắc Ngọc)

Thầy Ngọc cho hay khi trở về, anh vẫn còn lấn cấn và miên man suy nghĩ về hoàn cảnh của ba mẹ con chị bán bật lửa.

Hình ảnh hai em bé nằm co ro, run rẩy trên vỉa hè giữa đêm đông lạnh giá của Hà Nội, tấm chăn mỏng manh chẳng thể giúp các em chống lại những cơn gió rét buốt và màn sương đêm lạnh đến tê tái khiến nhiều người xót xa.

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc kể: "Trong lúc mình còn có chút bối rối không biết nên làm như thế nào cho hợp lý để giúp hai bé thì rất cảm ơn gia đình một thanh niên đã nhiệt tình mang chăn ra tận nơi cho hai em nhỏ.

Mình thấy đó là hành động rất đẹp và vừa vặn. Lần sau, mong là mình và mọi người cũng sẽ làm tương tự..."

Đi kèm với câu chuyện là đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc một chàng thanh niên mang chiếc chăn dày ấm áp đến đắp cho hai em bé. Trước khi rời đi, anh không quên gửi tặng mẹ bé một ít tiền và cúi chào tạm biệt.

Chàng thanh niên mang chiếc chăn dày ấm áp đến đắp cho hai em bé

Không chỉ có hành động giúp đỡ kịp thời, cách mà chàng trai này "cho đi" một cách ân cần, lịch sự cũng khiến nhiều người ngợi khen và đánh giá cao.

Giữa những ngày đông, chợt thấy ấm áp lan tỏa từ những việc làm bình dị mà mang lại ý nghĩa lớn lao. Những con người chọn sống vì mọi người, chọn hành động tử tế và lấy yêu thương làm lẽ sống khiến ai chứng kiến cũng đều mỉm cười.

Câu chuyện khiến ta nhận ra rằng, cuộc sống dẫu vẫn còn những cái xấu tồn tại thì đâu đó, lẩn khuất giữa cuộc đời luôn có những hành trình dài mang tên yêu thương chưa hề vơi cạn.



Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Nhịp sống Việt