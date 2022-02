Đề xuất Bộ trưởng Công an được dừng chuyến bay trong tình huống khẩn cấp

Bộ Công an vừa đăng tải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không.

Dự thảo nghị định có 4 chương 17 điều, quy định về quản lý, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội tại cửa khẩu đường hàng không.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định ngừng chuyến bay đi và đến một hoặc một số cửa khẩu đường hàng không nhưng không quá 24 giờ.

Hình minh họa.

...



Trường hợp cần kéo dài thời gian tạm ngừng chuyến bay, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng có biện pháp phù hợp. Đối với các chuyến bay do Bộ Ngoại giao cấp phép bay thì phải thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao về quyết định tạm ngừng.

Trong khi đó, theo luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng không hoặc Thanh tra hàng không (thuộc Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải) có quyền lập biên bản và ra quyết định đình chỉ thực hiện chuyến bay khi tàu bay chưa khởi hành.

Theo dự thảo, khi có căn cứ xác định người xuất, nhập cảnh trái phép trên chuyến bay hoặc để ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, công an cửa khẩu có quyền tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh (chưa vào đường lăn cất cánh). Thời hạn quyết định tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh là hai giờ. Nếu cần kéo dài công an cửa khẩu báo cáo Bộ trưởng Công an quyết định.

Khi xảy ra nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xét duyệt cấp phép bay đến cửa khẩu đường hàng không. Hai bộ này sẽ phối hợp áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường lên cấp độ cao nhất, có thể điều chỉnh trình tự, thủ tục, luồng di chuyển hành khách phù hợp yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn