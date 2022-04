Phải công nhận một điều rằng, càng ngày TikTok càng có nhiều người làm nội dung rất lạ. Không chỉ có dạng nội dung giải trí mang lại tiếng cười hay truyền cảm hứng, có những người dùng TikTok còn tập trung vào những dạng nội dung gây sốc. Điển hình như mới đây, một chàng trai được cho là cố tình câu view đã quay lại video đi chợ rất khó hiểu.

Theo đó, trong video này, chàng trai ra chợ và hỏi mua mực. Trong video, rõ ràng con mực còn đang bơi ầm ầm, quẫy tanh tách, ấy vậy mà chàng trai này lại đòi kiểm tra xem con mực còn sống không bằng cách... ăn thử ngay giữa chợ.

Để câu view, chàng trai sẵn sàng gặm con mực đang quẫy tanh tách chỉ để kiểm tra xem "còn sống không" khiến dân mạng cạn lời

Không chỉ hỏi chơi cho vui, chàng trai cúi xuống gặm luôn con mực sống nguyên trên tay cô bán hàng. Sau đó, anh gật gù tỏ ra vừa lòng vì con mực còn sống và quyết định mua. Cách đi chợ có vẻ rất khó hiểu này ngay lập tức khiến nhiều dân mạng tranh cãi. Đa số mọi người cho rằng anh chàng này đang cố tình câu view:

- Cá nhìn mắt, mực nhìn da, việc gì phải làm màu như thế?

- Con mực còn đang bơi ầm ầm thế kia mà không biết sống hay không à?

...

- Ủa alo, nó đang bơi mà anh?

- Tôi cứ tưởng chỉ nói đùa thôi chứ?



Bên cạnh đó, rất nhiều người lo lắng cho sức khoẻ của anh chàng này khi ăn mực sống theo cách đó. Trước đó, anh chàng này cũng từng làm tương tự khi đi mua tôm.

Đây không phải lần đầu tiên, người dùng TikTok cố tình làm những nội dung gây sốc để câu view như vậy. Dù bị lên án không ít lần nhưng nhiều người vẫn bất chấp nhằm câu view.

Nguồn: TikTok

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn