Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt hiện trường và cùng người dân địa phương vớt hai mẹ con chị C. đưa lên bờ. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong, còn chị C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, Công an huyện Bắc Tân Uyên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: D.Anh-C.Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân