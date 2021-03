Đại úy công an chơi game một tuần để bắt trộm

Trong công tác, đại úy Nguyễn Trung Đức, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an tỉnh Phú Thọ, cho rằng cần chú trọng đào tạo đoàn viên và cán bộ trẻ với phương châm “cần cù, chịu khó, sẵn sàng chia sẻ, tin tưởng đồng đội”. Anh từng được bầu làm Bí thư Chi đoàn An ninh kinh tế, Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 – 2017. Với những chiến công xuất sắc, năm 2020, anh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.