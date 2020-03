“Đại gia” Tô Hoài Dân Tổng giám đốc Công ty Công Lý bị khởi tố

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoài Dân, tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (Cà Mau). Ông Dân được áp dụng biện pháp tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của ông Tô Hoài Dân tại TP Cà Mau và trụ sở Công ty Công Lý để phục vụ điều tra.

Ông Dân bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền nhiều tỉ đồng tại dự án Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (Cà Mau).

Ông Tô Hoài Dân bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản



Trước đó, tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng khởi tố, bắt giữ ông Tô Công Lý (35 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, con trai ông Tô Hoài Dân) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, dự án Nhà máy Xử lý thải TP Cà Mau xây dựng theo chính sách ưu đãi đầu tư, với vốn đầu tư 300 tỷ đồng, nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Trong đó, 40% vốn ưu đãi do nhà nước hỗ trợ là do ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 10%, còn 50% vốn còn lại là của nhà đầu tư. Công suất Nhà máy Xử lý thải TP Cà Mau 200 tấn/ngày. Dự án được xây dựng vào năm 2010 đến năm 2012 thì đưa vào sử dụng.

Qua 8 năm hoạt động, Nhà máy Xử lý thải TP Cà Mau có 2 lần tạm ngưng để bảo trì, sửa chữa. Theo lý giải việc này, Công ty Công Lý cho rằng, do đặc thù của ngành xử lý rác, các thiết bị, máy móc luôn bị oxy hóa, rỉ sét rất nhanh, thường xuyên hư hỏng…

Tuy nhiên, cũng có lo ngại về công nghệ, thiết bị của nhà máy không đảm bảo, không đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt, nhưng vẫn được hưởng chính ưu đãi.

Ngoài Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, Công ty Công Lý của "đại gia" Tô Hoài Dân còn đầu tư nhiều dự án lớn khác như: dự án điện gió Bạc Liêu (Bạc Liêu), dự án khu du lịch Khai Long (Cà Mau).

Tuy nhiên, do khó khăn về vốn nên các dự án điện gió tại Cà Mau và Sóc Trăng giậm chân tại chỗ. Vì vậy, Công ty Công Lý phải ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ một số dự án vẫn chưa khả quan.

Tác giả: Xuân Diệp

Nguồn tin: Báo Kiến Thức