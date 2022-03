Đại gia Bình Dương Nguyễn Văn Minh cùng con gái bị cáo buộc tham ô hơn 800 tỷ

Trong kết luận điều tra bổ sung ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) cùng 27 bị can khác liên quan những sai phạm tại 2 khu "đất vàng" ở Bình Dương.

Ngoài vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, ông Minh còn bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền tham ô là hơn 815 tỷ đồng. Còn Nguyễn Thục Anh (cựu Chủ tịch Công ty Phát triển, con gái của bị can này) là đồng phạm với ông Minh.

Ông Nguyễn Văn Minh trước khi bị bắt - Ảnh: Dân trí



Theo kết luận bổ sung, năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương lập kế hoạch phát triển khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Thời điểm đó, ông Minh là người đại diện 51% cổ phần vốn góp Nhà nước của Công ty 3/2 tại Công ty Hưng Vượng (doanh nghiệp mà ông Minh là Chủ tịch HĐQT).

Tại khu đất 145 ha ở TP Thủ Dầu Một, năm 2007, ông Minh đại diện cho Tổng công ty 3/2 hợp tác với 2 nhà đầu tư Hàn Quốc để thành lập Công ty Tân Thành (vốn điều lệ 30 triệu USD) nhằm thực hiện dự án CLB sân golf và khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp.

Theo thỏa thuận, Tổng công ty 3/2 góp 30% vốn điều lệ tương đương 9 triệu USD bằng quyền sử dụng khu đất 145 ha. Các doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết góp 21 triệu USD (70% vốn điều lệ). Năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã góp 5,2 triệu USD nhưng dự án chậm tiến độ nên họ rút lui.

Sau đó, bị can Minh để cho 2 doanh nghiệp sân sau là Công ty Hưng Vượng và Công ty Phát Triển tiếp nhận chuyển nhượng phần vốn đã góp của phía Hàn Quốc.

...

Nhằm hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng khu đất 145 ha và nhận vốn góp bằng giá trị khu đất từ Tổng công ty 3/2 thuộc sở hữu Nhà nước, bị can Nguyễn Văn Minh chỉ đạo Công ty Hưng Vượng góp thêm 45,4 tỷ đồng (tương đương 4%) và Công ty Phát Triển góp 132,8 tỷ đồng (tương đương 15%).

Cuối cùng, nhằm tạo điều kiện cho Hưng Vượng có tiền thanh toán các khoản nợ cho Tổng công ty 3/2, đồng thời để cho Công ty Phát triển (do Thục Anh làm Chủ tịch HĐQT) trả nợ ngân hàng khoản vay 132,8 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Tân Thành, ông Minh lập chủ trương để Tổng công ty 3/2 nhận chuyển nhượng 19% vốn góp từ Công ty Tân Thành.

Ngày 26/11/2018, bị can Minh tổ chức họp 3 bên gồm Tổng công ty 3/2, Hưng Vượng và Tân Thành rồi thống nhất việc Tổng công ty 3/2 mua lại 19% vốn của Công ty Tân Thành (gồm 15% vốn từ phía Nguyễn Thục Anh, 4% từ Công ty Hưng Vượng). Cơ quan điều tra cho rằng sau những việc làm trên của ông Minh, Tổng công ty 3/2 đã chi hơn 964 tỷ đồng để mua lại cổ phần của phía Tân Thành.

Theo cáo buộc, giá trị mỗi cổ phần của Tân Thành chỉ hơn 16.000 đồng. Song, các bị can chuyển nhượng với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (chênh lệch hơn 89.000 đồng/cổ phần). Do đó, sai phạm của ông Minh và các bị can gây thiệt hại hơn 815 tỷ đồng.

Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng và con gái của ông này được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 209 tỷ đồng…

"Cả 2 hành vi phạm tội trên của bị can Nguyễn Văn Minh đều thực hiện thông qua việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cao nhất của mình tại Tổng công ty Bình Dương. Với tính chất của hành vi thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh là chủ mưu và người chỉ đạo các bị can khác trong việc thực hiện các hành vi phạm tội này. Vì vậy, bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra", kết luận điều tra nêu, đồng thời khẳng định hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Văn Minh gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, ngoài việc gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế còn gây ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của một số cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bình Dương. Do vậy, cần phải được xử lý trước pháp luật bằng một bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Liên quan tới vụ án, luật sư của ông Minh cho biết, hiện nay thân chủ ông rất yếu. Ông Minh bị bệnh tim, đã phải đặt 5 stent, bệnh thận, tiểu đường… Vì vậy, bị can mong muốn được tại ngoại để chữa trị.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn