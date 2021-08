Cụ ông cầm mũ cối đánh chảy máu đầu cán bộ Công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video ghi lại cảnh cụ ông dùng mũ cối đánh vào đầu cán bộ Công an khiến nhiều người bức xúc: Nguồn mạng xã hội.

Chiều 30/7, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip một ông cụ không đeo khẩu trang khi ra đường trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Hình ảnh ông cụ dùng mũ cối đánh trực diện vào đầu một cán bộ Công an khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang: ảnh cắt từ clip.

Lúc này, một chiến sỹ Công an đã đến nhắc nhở cụ ông về việc không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, cụ ông thay vì chấp hành đã to tiếng chửi mắng chiến sỹ Công an và bất ngờ dùng mũ cối đang cầm ở tay đập thẳng vào đầu chiến sỹ Công an. Mặc dù chiến sỹ Công an lúc này chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

...

Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người rất bức xúc trước hành động đánh công an của cụ ông. Được biết, sự việc trên xảy ra tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin về sự việc này, một chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô xác nhận sự việc và cho biết, hiện đã mời cụ ông về trụ sở Công an phường để làm việc.

“Đơn vị đang xác minh, làm rõ danh tính của cụ ông này cũng như việc đánh chiến sỹ công an”, vị chỉ huy Công an phường Nghĩa Đô nói.

Hiện vụ việc đang được làm rõ và xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus