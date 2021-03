Công ty Khánh Việt: Nhà thầu quen của huyện Hương Khê

Theo tài liệu của PV Doanh nhân Việt Nam, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Khánh Việt (Công ty Xây dựng Khánh Việt) có trụ sở tại Số 07, ngách 38, ngõ 84, đường Lê Hồng Phong, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Người đại diện là ông Phan Quốc Khánh.

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 2/2013, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà các loại; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sửa chữa thiết bị điện; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Được biết, ngoài lĩnh vực xây dựng công trình, mới đây Công ty Xây dựng Khánh Việt vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận cho phép đầu tư Cửa hàng xăng dầu và kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 15 tỷ đồng.

Trở lại những gói thầu mà Công ty Xây dựng Khánh Việt được công khai trúng trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) những năm gần đây, trong đó bao gồm đấu thầu qua mạng, không qua mạng trên tư cách độc lập hoặc liên danh với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 26/01, ông Trần Quốc Bảo, phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê ký ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND, công bố cho Công ty Xây dựng Khánh Việt trúng thầu Gói thầu số 01.XL – Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa xã Phúc Đồng và xây mới phòng chức năng văn hóa xã Phúc Đồng và Lộc Yên.

Gói thầu do Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Hương Khê (Ban QLDA huyện Hương Khê) làm bên mời thầu với giá là 2.292.969.039 đồng, Công ty Xây dựng Khánh Việt dự thầu và trúng thầu với giá 2.287.605.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 5.364.039 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,2%.

Cùng dự thầu với Công ty Xây dựng Khánh Việt có Công ty Cổ phần Hồng An, doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ tại Khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), người đại diện pháp luật là ông Cao Trọng Hồng (Lịch sử đấu thầu thể hiện, Công ty CP Hồng An đã tham gia 45 gói thầu, trong đó trúng thầu 7 gói, trượt thầu 21 gói, 17 gói chưa có kết quả)

Trước đó, ngày 4/9/2020, Công ty Xây dựng Khánh Việt được công bố trúng thầu Gói thầu số 01.XL - Thi công Nhà văn hóa xã Hà Linh (Hương Khê) theo quyết định số 4216/QĐ-UBND do ông Lê Ngọc Huấn (Chủ tịch UBND huyện Hương Khê – thời điểm đó) ký.

Ban QLDA huyện Hương Khê là bên mời thầu với giá là 2.607.224.000 đồng, Công ty Xây dựng Khánh Việt là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 2.601.953.275 đồng, giảm so với giá mời thầu 5.270.725 đồng, tỷ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,2%.

Tương tự, tại gói thầu Xây dựng nhà hành chính quản trị 02 tầng Trường tiểu học xã Hương Giang. Gói thầu do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, lựa chọn nhà thầu qua mạng (Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng).

Giá gói thầu là 3.225.001.249 đồng, giá trúng thầu là 3.217.588.971 đồng, giảm so với giá mời thầu 7.412.278 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0,2%.

Tại gói thầu này, Công ty Xây dựng Khánh Việt cũng là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu theo Thông báo số 3413/QĐ-UBND do ông Trần Quốc Bảo – Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê ký ngày 28/7/2020.

Trước đó ít ngày, ông Trần Quốc Bảo – Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê cũng là người ký ban hành Quyết định số 3374/QĐ-UBND, phê duyệt cho Công ty Xây dựng Khánh Việt trúng Gói thầu xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non xã Hương Thủy.

Giá gói thầu là 5.549.431.200 đồng, giá trúng thầu 5.539.768.322 đồng, giảm so với giá mời thầu 9.662.878 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,17%. Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Theo biên bản mở thầu, đơn vị này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Kịch bản trúng thầu sát giá không chỉ diễn ra khi doanh nghiệp này dự thầu với tư cách độc lập, mà điều tương tự cũng xảy ra khi họ dự thầu với vai trò liên danh ở gói thầu khác do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư trị giá hơn 11 tỷ đồng.

Theo đó, gói thầu thi công Nhà học bộ môn 2 tầng trường THCS Hương Giang; Nhà phục vụ học tập kết hợp phòng học chức năng 2 tầng trường TH Hương Giang; Nhà phục vụ học tập kết hợp phòng học chức năng 2 tầng trường TH Hương Xuân (Hương Khê, Hà Tĩnh) được mời với giá 11.018.281.217 đồng (Hình thức đấu thầu trực tiếp).

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND do ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (thời điểm đó) ký ngày 9/3/2020. Liên danh Công ty Xây dựng Khánh Việt, Công ty CP Bắc Hà và Công ty TNHH xây dựng Sơn Hải trúng thầu với giá 11.007.620.000 đồng, giảm giá 10.661.217 đồng, tỷ lệ giảm giá cũng cũng chỉ vỏn vẹn 0,09%.

Điều đáng nói, các gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng hoặc không qua mạng, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu chưa đến 1%. Điều này làm dấy lên nhiều hoài nghi về sự thiếu minh bạch trong công tác đấu thầu và chấm thầu của chủ đầu tư là UBND huyện Hương Khê khi có Công ty Xây dựng Khánh Việt tham dự.

