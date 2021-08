Cô gái đăng clip khoe "tấm thẻ đỏ của ba" để đi vòng quanh Hà Nội khi giãn cách xã hội

Tối 8-8, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Đội an ninh giáo dục (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, xác minh thông tin cô gái trẻ đăng lên mạng xã hội đoạn clip với nội dung "đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội" kèm theo hình ảnh một "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba".

Hình ảnh cô gái khoe "tấm thẻ màu đỏ"



Theo thông tin ban đầu, ngày 7-8, chủ một tài khoản Tiktok mang tên P.N.T. (một cô gái trẻ) đã đăng tải một clip đang ngồi trên ôtô đi trên phố Hà Nội. Đáng chú ý, clip này có nội dung "Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được khi có chốt á? Đoán xem".

Người này sau đó khoe ra "tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba" để trả lời cho câu hỏi.

Cô gái trẻ này sau đó cũng đã có đính chính trên mạng xã hội về thông tin trên. Cô này đã xin lỗi và cho biết đoạn clip trên sự thật không phải như thế.

Tuy nhiên, đoạn clip ngay sau đó đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hành động của cô gái này là không thể chấp nhận được, lực lượng chức năng phải vào cuộc xác minh, xử lý xem tấm thẻ đỏ được cô gái này khoe ra là thẻ gì? mục đích đăng tải clip này là gì?...

Theo nguồn tin, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ tài khoản Tiktok nói trên là 1 cô gái trẻ và đã tiến hành làm việc với cô gái này.

"Bước đầu công an xác định tấm thẻ đỏ cô gái này khoe không phải là thẻ trong ngành công an. Tấm thẻ này cô này mượn của một nam thanh niên khác. Cô này đăng tải clip trên cũng không phải mục đích chính trị hay gây rối loạn nhưng gây bức xúc trong cộng đồng. Các lực lượng chức năng sẽ làm rõ và có hướng xử lý đúng quy định" - nguồn tin cho hay.

