CLIP: Con trai ca sĩ Chế Linh bị đánh hội đồng ở quận Bình Thạnh

Chiều 3-8, Công an phường 21, quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết vừa tiếp nhận trình báo của người nhà ca sĩ Chế Phi (con trai ca sĩ Chế Linh) bị một nhóm người đánh hội đồng tại chung cư trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 1 giờ ngày 3-8 tại chung cư Mỹ Phước thuộc phường 21, quận Bình Thạnh.

Ca sĩ Chế Phi bị đánh thương tích



Thời điểm trên, ca sĩ Chế Phi được cho là đi nhậu được một người bạn chạy xe máy chở về chung cư Mỹ Phước. Sau khi gửi xe, 2 người đi ra thì xảy ra cãi vã với một cư dân khác đang đi vào nhà xe.

Hình ảnh camera ghi lại nhóm người tấn công ca sĩ Chế Phi tại chung cư ở quận Bình Thạnh



Ít phút sau xuất hiện một số thanh niên đến chửi bới rồi xông vào đánh ca sĩ Chế Phi. Nam ca sĩ nhặt cục đá để tự vệ rồi bỏ chạy vào thang máy nhưng nhóm người này vẫn đuổi theo để tấn công.

CLIP: Ca sĩ Chế Linh bị nhóm người tấn công tại chung cư ở quận Bình Thạnh

Phát hiện sự việc, một bảo vệ liền đến can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đánh vào người và đầu ca sĩ Chế Phi. Chỉ đến khi thấy nam ca sĩ đổ gục nhóm người này mới rời đi.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà ca sĩ Chế Phi đã đến Công an phường 21 trình báo vụ việc. Nam ca sĩ bị thương ở tay, chân và vùng mắt hiện đã được đưa đi giám định thương tích.

Được biết, sau khi bị tấn công thương tích, do ca sĩ Chế Phi có dấu hiệu say xỉn nên công an chưa lấy được lời khai.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động