CLIP: Côn đồ xông vào gara ôtô đánh chủ và người làm trọng thương

Ngày 12-3, tin từ Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thị trấn Thiệu Hóa điều tra, làm rõ vụ việc gia đình anh Nguyễn C.Q. (SN 1986; ngụ tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa) bị khoảng chục tên côn đồ tới nhà hành hung.

Your browser does not support the video tag.

Clip vụ việc được người nhà anh Nguyễn C.Q. cung cấp

Theo thông tin gia đình anh Q. cung cấp, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 11-3, một nhóm khoảng 10 người, trong đó nhiều người cầm theo tuýp sắt xông vào gara ôtô do anh Q. làm chủ đánh tới tấp vào người anh và 2 nhân viên là Nguyễn C.L. (SN 1991), Nguyễn V.C. (SN 1993).

Theo camera an ninh từ gia đình cho thấy nhóm này rất hung hăng, khi xông vào gara ôtô đã liên tục dùng tay chân, tuýp sắt đánh những người tại đây. Gây án xong, nhóm này đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

...

Hậu quả, anh Nguyễn C.Q. và 2 nhân viên đã bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, anh Q. bị thương nặng ở vùng đầu, đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Anh Nguyễn C.Q. bị đánh trọng thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc do có mâu thuẫn xảy ra trong quá trình làm ăn giữa chủ gara ôtô với một gia đình ngụ trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động