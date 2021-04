Chồng mất tích bí ẩn, người vợ sau đó đột ngột mất liên lạc rồi xuất hiện "thư nặc danh"

Ảnh minh họa.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc điều tra làm rõ vụ việc 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, xã Triệu Lộc) và vợ là Vũ Thị Nga (55 tuổi) mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Doãn - Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc xác nhận về vụ việc 2 vợ chồng ông Thanh mất tích bí ẩn nhiều tháng qua. Ông Doãn cho biết, sự việc này vẫn đang được cơ quan công an huyện và Công an tỉnh phối hợp điều tra làm rõ.

Liên quan đến sự việc này, ông Đặng Thanh Tuyển - Trưởng thôn Châu Tử (xã Triệu Lộc) cho biết, từ ngày vợ chồng ông Thanh mất tích đã khiến dư luận trên địa phương bàn tán xôn xao. Ai cũng xót thương nhất là đối với ông Thanh.

Trưởng thôn Châu Tử cho biết, vợ chồng ông Thanh kết hôn khoảng 30 năm nay nhưng không có con. Tuy vậy, hàng xóm vẫn thấy cuộc sống vợ chồng ông Thanh êm ấm, ít khi xảy ra cãi vã. Chưa bao giờ chính quyền địa phương phải đến can thiệp hay hòa giải chuyện gia đình.

Thường ngày, ông Thanh làm quản lý cho một công ty ga và đi làm từ sáng đến tối mới về nhà. Ở nhà, bà Nga buôn bán ga lẻ, thường xuyên đi giao cho khách địa phương.

"Ở địa phương thì chưa thấy gì, chưa thấy mâu thuẫn gì vợ chồng. Chúng tôi thấy ông Thanh hiền lành, sống đức độ, thương vợ lắm. Ông Thanh mất tích ai cũng thương. Còn người vợ thì cũng bình thường nhưng không được hiền lắm", ông Tuyển chia sẻ.

Theo trưởng thôn Châu Tử trình bày, gia đình bên nội (anh em với ông Thanh) kể, vào ngày 8/2 (tức 28/12 Âm lịch trước Tết), bà Nga có đến nhà nội khóc lóc và nói rằng ông Thanh đã bỏ nhà, bỏ vợ đi rồi.

Ngày hôm sau, gia đình bên nội nhận được tin nhắn từ số điện thoại của ông Thanh nhắn về, nêu hiện ông Thanh đang ở một bệnh viện ở Hà Nội. Nhưng khi người thân gọi lại vào số ông Thanh thì không liên lạc được.

Nhiều ngày sau đó, thấy sự việc bất thường nên gia đình đã trình báo lên Công an xã Triệu Lộc, Công an huyện Hậu Lộc, để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 2/3, Công an huyện Hậu Lộc mời bà Nga và những người thân trong gia đình nội đến trụ sở công an lấy lời khai từng người để làm rõ vụ việc ông Thanh mất tích.

Đêm 2/3, bà Nga được cho về nhà nhưng công an yêu cầu bà Nga tiếp tục đến trụ sở công an huyện làm việc vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, đến sáng ngày 3/3 thì bà Nga bất ngờ mất liên lạc. Khi người thân đến nhà thì đã thấy cửa đóng then cài, không thấy bóng dáng bà Nga đâu.

Sau khi bà Nga cũng mất tích bí ẩn, gia đình có nhận được một cuộc điện thoại của bà Nga gọi về và một số lá thư nặc danh từ Hà Nội gửi về. Gia đình sau đó đã báo cơ quan công an và nộp những lá thư để phục vụ điều tra làm rõ.

"Sau thời điểm ông Thanh mất tích, hàng xóm cũng phát hiện một số dấu hiệu khác lạ như bà Nga bỗng dưng chùi nhà, lau giường. Sau đó gia đình bên nội nhận được tin nhắn từ số điện thoại ông Thanh. Nhưng xác định ông Thanh hay người khác nhắn thì không thể biết", Trưởng thôn Châu Tử nói.

Vụ việc ông Thanh mất tích bí ẩn rồi đến lượt người vợ cũng mất liên lạc khiến hàng xóm láng giềng hoang mang.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

