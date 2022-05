"Chồng hờ" tổ chức "tiệc" ma túy, thiếu nữ ôm bụng bầu 3 tháng đi "bay"

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Hồ Sỹ Hùng (SN 1985) và Dương Ngọc Điệp (SN 2000, cùng trú huyện Diễn Châu) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Tuấn còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Hủy hoại tài sản.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: BVPL)



Bảo vệ pháp luật dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Tuấn và Điệp thuê nhà nghỉ ở với nhau như vợ chồng. Khuya ngày 5/6/2021, bạn Tuấn là Hùng gọi điện báo có bạn từ thành phố Vinh ra chơi, nhờ thuê phòng và chuẩn bị ma túy để đón tiếp bạn.

Khi thuê phòng để "bay", Tuấn gọi điện cho Điệp lấy ma túy (3 gói ketamine) và dụng cụ sử dụng giấu trong nhà nghỉ mang đến. Cả nhóm tổ chức "tiệc" ma túy tại khách sạn.

Đến 2h ngày 6/6/2021, Điệp và hai người về trước. Tuấn, Hùng và 5 người khác ở lại sử dụng ma túy. Thấy một người trong nhóm sử dụng điện thoại nhắn tin, nghi ngờ người này báo công an nên Tuấn giật điện thoại ném xuống nền nhà, đập, nhúng xuống nước khiến điện thoại hư hỏng.

...

Khoảng 5h30 ngày 6/6/2021, tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt quả tang nhóm của Tuấn đang sử dụng ma túy trái phép tại khách sạn. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ thêm nhiều ma túy các loại.

Đáng nói, theo Dân trí, thời điểm phạm tội, Dương Ngọc Điệp đang mang bầu 3 tháng.

Cơ quan điều tra kết luận, Nguyễn Văn Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 231 gam ma túy các loại, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, hủy hoại tài sản.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sửa đổi bản thân.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 15 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 1 năm tù về tội Huỷ hoại tài sản. Tổng mức hình phạt Tuấn phải chịu là 23 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Hồ Sỹ Hùng 5 năm và Dương Ngọc Điệp 3 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn