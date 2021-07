Chạy trời không khỏi nắng: Đang ở yên trong nhà thì bị tử tù mắc COVID-19 ghé vào xin miếng nước, xem tivi cùng!?

Trưa 16/7, trao đổi với phóng viên, anh Tín (38 tuổi, ngụ quận 10) đã kể về giây phút giáp mặt trò chuyện cùng tử tù vượt ngục mắc Covid-19 Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Clip ghi lại hình ảnh anh Tín giáp mặt tên tử tù nhiễm COVID-19 đang bị truy nã

Anh Tín cho biết, khoảng 22h20 ngày 13/7, anh này đang ở trong nhà thì nam thanh niên đi bộ mang theo 1 bọc đồ, áo quấn 1 cây dài như hung khí tới trước cửa nhà đường Hoà Hưng, quận 10. Do cửa nhà anh không đóng nên Tín ngồi trước nhà. Cả 2 trò chuyện một lúc rồi hỏi thăm qua lại.

Hình ảnh An được camera an ninh ghi lại

“Nam thanh niên hỏi tôi đường đi chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Nhưng sau đó người này không đi. Tiếp đó, nam thanh niên hỏi nhà cửa ở đây như thế nào, tôi sống cùng ai…"

"May mà khu vực xung quanh nhà tôi có nhiều người qua lại, tôi dù sống một mình nhưng đã nói là ở cùng mấy người nên đối tượng không làm gì manh động. Do không biết là tử tù mắc Covid-19 vượt ngục nên tôi đã trò chuyện một hồi lâu, còn mời nước…”

Anh Tín cùng tên tử tù nhiễm COVID-19 tán gẫu



Sau khi An đi khỏi, anh có ra ngoài xem thì thấy tên này đi về phía đường Cách mạng tháng 8.

Anh Tín cũng chia sẻ sau khi báo chí đăng tải tối 15/7, anh Tín đã báo cho công an địa phương. Đồng thời, anh Tín cũng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 tại phường. Phường báo kết quả của anh là âm tính nhưng vẫn yêu cầu anh cách ly tại nhà.

Tác giả: Minh Tuệ - Phạm Trang

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn