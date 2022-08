Cảnh sát đánh lạc hướng để giải cứu cô gái leo lan can tầng 21 đòi tự tử

Xã hội

Nhận được tin báo cô gái có ý định nhảy lầu từ tầng 21 chung cư tự tử, Cảnh sát PCCC đã tiếp cận trấn an và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế đưa cô gái từ lan can của căn hộ xuống an toàn.