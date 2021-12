Cảnh sát cứu người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát lao mình xuống dòng nước xiết, cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử - Video: LÊ LÂM

Khoảng 9h20 ngày 10-12, tại khu vực cầu Hồ (nối huyện Thuận Thành và Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) một người phụ nữ bỏ lại xe máy cùng một bức thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông) đã nhanh chóng điều canô chuyên dụng cùng 3 chiến sĩ tới hiện trường tiến hành cứu hộ.

Đại úy Nguyễn Tất Nhiên - cán bộ Thủy đoàn 1 - cho biết thời điểm đó người phụ nữ chấp chới dưới dòng nước sông chảy xiết, giá rét. Thấy vậy, anh liền nhảy xuống sông, tiếp cận và đưa người phụ nữ vào bờ an toàn.

... Đại úy Nhiên tiếp cận và đưa người phụ nữ vào bờ - Ảnh: LÊ LÂM

Sau khi cứu nạn thành công, các cán bộ chiến sĩ Thủy đoàn 1 đã đưa người phụ nữ gặp nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa ngã tư Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 10-12, đại diện Bệnh viện Đa khoa ngã tư Hồ cho biết sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một người phụ nữ nhảy cầu tự tử. Sau khi được thăm khám, bệnh nhân đã được chuyển viện.



Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ nhảy cầu là chị H.T.T. (30 tuổi, quê ở Hải Dương).

Do buồn chán chuyện gia đình, người phụ nữ để lại bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ nhờ trông giúp 3 con nhỏ rồi nhảy cầu tự tử.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ